Jesús Galván vio en directo al Mirandés desde Mendizorroza

El sevillano (51 años) estaba de camino a Miranda en la mañana de ayer y por la noche presenció en directo las evoluciones del Mirandés ... ante el Sporting en Mendizorroza, en una de las cabinas sitas en la parte superior del estadio que tiene el Alavés, separadas de los pupitres localizados en una esquina donde se ubican los medios de comunicación que cubren cada encuentro en el recinto vitoriano.

El acuerdo entre el Mirandés y el ya entrenador del primer equipo, Jesús Galván (Sevilla, 51 años), estaba cerrado, tal y como recogió EL CORREO esta semana, si bien la confirmación oficial por parte del club se hizo esperar hasta la mañana de ayer, cuando todos los trámites necesarios para que abandonara la disciplina del filial sevillista estuvieron cumplimentados.

Galván será el entrenador del Mirandés hasta final de la presente temporada y llega procedente del Sevilla Atlético, al que dirigía hasta este momento en 1ª RFEF.

Es un preparador formado en la cantera del Sevilla Fútbol Club. En sus banquillos desde categorías inferiores, alternando como segundo entrenador del Sevilla Atlético en sus inicios, comenzó su andadura como entrenador en la temporada 2012/13, tras su carrera como futbolista.

En su función de jugador participó con el Sevilla y el Villarreal en más de un centenar de partidos en Primera División. También militó, en escalafones inferiores, en Alavés, Recreativo de Huelva, Córdoba y Lleida.

Como técnico ha pasado casi toda su carrera en los peldaños inferiores del Sevilla, excepto algunas experiencias en clubes de esa provincia, tales como el Alcalá y el Utrera, Ya en la campaña 2023/24, tras la marcha de Antonio Hidalgo al Huesca, el de Sevilla se puso al frente del primer filial del conjunto hispalense con quien acabó campeón de Segunda Federación y ascendió de categoría.

Tras la temporada pasada en 1ª RFEF y el inicio de esta, Galván da un paso más al frente de su carrera y dirigirá al Mirandés en Segunda División. Será esta la gran oportunidad en la carrera de este entrenador, que ya sonó con fuerza para llegar al primer equipo sevillista el pasado verano e incluso levantó el interés de varios clubes de la división de plata.

La entidad mirandesista quiso agradecer públicamente al Sevilla su comportamiento y facilidades para la llegada de Jesús Galván al club rojillo.

El ya nuevo técnico mirandesista llega (y es con quien estuvo acompañado anoche) con dos ayudantes, que son los que trabajarán mano a mano con él y a este grupo de trabajo se sumará un preparador físico, que no viene con el sevillano, pero que se encargará de la preparación física. Serán presentados a la opinión pública este próximo lunes.