El equipo se mostró más vertical en el último encuentro. Avelino Gómez

La inteligencia artificial pronostica una temporada «complicada» para el Mirandés

El conjunto rojilllo acabaría con cerca de 50 puntos, en la mitad baja de la tabla, según la predicción «más probable»

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:58

El comienzo de liga del Club Deportivo Mirandés está dejando más dudas que certezas. Los rojillos acumulan 9 puntos en las primeras 9 jornadas de ... competición local, todo ello en un curso que ya se preveía harto difícil al venir de la mejor campaña de la historia del club y al no poder contar, por el momento, con el factor Anduva como baza a favor. Pese a todo, también ha razones para el optimismo puesto que el joven plantel está compitiendo de igual a igual con el resto de equipos de la categoría de plata y parece que su línea de juego va en crecimiento.

