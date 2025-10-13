La inteligencia artificial pronostica una temporada «complicada» para el Mirandés

El comienzo de liga del Club Deportivo Mirandés está dejando más dudas que certezas. Los rojillos acumulan 9 puntos en las primeras 9 jornadas de ... competición local, todo ello en un curso que ya se preveía harto difícil al venir de la mejor campaña de la historia del club y al no poder contar, por el momento, con el factor Anduva como baza a favor. Pese a todo, también ha razones para el optimismo puesto que el joven plantel está compitiendo de igual a igual con el resto de equipos de la categoría de plata y parece que su línea de juego va en crecimiento.

Con este contexto, en el que la esperanza e ilusión de la parroquia jabata por agarrarse a los contados brotes verdes deportivos se entremezclan con la poca continuidad que ha mostrado el equipo hasta la fecha, la inteligencia artificial es capaz de arrojar ciertos pronósticos teniendo en cuenta las múltiples variables que afectan al equipo del Ebro, desde no disponer temporalmente de su fortín a su más que aceptable rendimiento como visitante o su notable producción en cuanto a goles esperados; entre otras.

Así las cosas, haciendo uso del big data, que se refiere a los grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados que se utilizan para entrenar algoritmos de aprendizaje automático e impulsar el análisis predictivo, las plataformas de IA consultadas coinciden en pronosticar que el equipo de Fran Justo finalizará la temporada con alrededor de 50 puntos.

Son varios los escenarios que pudieran plantearse al término de las 33 jornadas restantes. Con respecto al más «pesimista», el Mirandés continuaría con un bajo rendimiento de local, «no compensaría suficientemente con los partidos a domicilio y podría extraer una media de 0,9 puntos en los 33 jornadas restantes, 29.7 puntos adicionales. Añadiendo los 9 actuales, terminaría con unos 38–39 puntos. Eso lo pondría en zona de descenso o cerca de ella», especifican los dos chatbot de inteligencia artificial (IA) consultados.

Sin embargo, en el escenario intermedio o «más normal», el conjunto rojillo mejorará «algo» cuando vuelva a jugar en Anduva, lo que le llevaría a cosechar un promedio de 1,2 puntos por encuentro hasta final de temporada. Esto se traduciría en un botín de 39.6 unidades que, sumadas a las ya registradas, elevaría el monto hasta los 49 puntos finales.

Este rédito le llevaría a clasificar en una posición «en la zona media-baja», de acuerdo a los antecedentes de las últimas temporadas, con gran probabilidades de acabar entre los puestos 14 y 18, «dependiendo de lo que hagan otros»

Por último, la IAtambién contempla que los rojillos sean capaces de elevar su producción si siguen manteniendo la puerta a cero, tras estrenarse con el Leganés, y son capaces de mejorar su rendimiento en Mendi.

En el escenario más «optimista», el cuadro jabato podría conseguir un promedio de 1,4 puntos en los 33 partidos restantes, 46.2 puntos extras en total, con lo que sumaría 55 al final. «Eso podría darle opciones de salvarse con comodidad, quizá entrar en la parte media de la tabla, entre el décimo y el decimocuarto, o incluso aspirar a algo más dependiendo de la paridad de la liga».

Sea como fuere, hasta la IA subraya que volver a Anduva puede ser un impulso psicológico fundamental en una temporada «complicada» para, así, terminar cerca de la posición 16. Al final, los pronósticos son únicamente eso, predicciones, y una vez más será la pelota la que determine el porvenir de los de Miranda.