Ante el Burgos los recibió en los minutos 84 y 92. Avelino Gómez

La inmadurez del Mirandés de encajar en minutos claves

Lleva 8 goles en contra recibidos al principio o al final de los partidos y en momentos determinantes de los encuentros

Ángel Garraza

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

Es una de las cuestiones que lastra esta temporada al Mirandés y aunque es habitual sufrirla cada inicio de curso, se prolonga más de la ... cuenta, más de lo que el mirandesismo desearía. Es lo que impide que saque la cabeza del pozo, la progresión tanto individual como colectiva de un bloque joven, igual que todos estos años atrás, pero que ahora evidencia más problemas en diferentes aspectos del juego y, principalmente porque es lo que se refleja con más nitidez, en la madurez necesaria para entrar o bien acabar un encuentro de Segunda División.

