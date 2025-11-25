La inmadurez del Mirandés de encajar en minutos claves

Es una de las cuestiones que lastra esta temporada al Mirandés y aunque es habitual sufrirla cada inicio de curso, se prolonga más de la ... cuenta, más de lo que el mirandesismo desearía. Es lo que impide que saque la cabeza del pozo, la progresión tanto individual como colectiva de un bloque joven, igual que todos estos años atrás, pero que ahora evidencia más problemas en diferentes aspectos del juego y, principalmente porque es lo que se refleja con más nitidez, en la madurez necesaria para entrar o bien acabar un encuentro de Segunda División.

Son ya muchos los ejemplos de una situación que deberá erradicar o minimizar al máximo si quiere seguir con vida en LaLiga. Tiempo todavía hay, sí, pero lo cierto es que cada vez menos y los resultados de otros rivales directos en las últimas fechas tampoco acompañan.

5 puntos más, en total 17, tendría de no haber recibido tantos goles en los instantes finales de los partidos, muchos en sus últimas jugadas. Estaría en puntos de permanencia, con los mismos que el Andorra.

Tratar de evitar recibir goles al principio o al final de los partidos es una misión primordial que tiene por delante el cuerpo técnico de Jesús Galván y la plantilla al completo. De urgente solución, no ya sólo a nivel de resultados sino mental. Ahora tendría 5 puntos más, 17, con una puntuación de permanencia, la misma que el Andorra.

Málaga-Mirandés (m. 94)

Tras una pésima primera parte, el cuadro jabato reaccionó en la segunda e hizo lo más difícil, empatar un choque que perdía por 2-0. Sin embargo, una acción mal defendida en la última jugada del partido sirvió para que se fuese de La Rosaleda cabizbajo. Empezó muy mal y acabó de la peor manera posible, con el tanto de la derrota en el minuto 94 ante un rival directo que llegaba en horas bajas y que estrenaba entrenador.

Mirandés-Burgos (m. 84 y 92)

El duelo de rivalidad provincial se encaminaba a finalizar sin goles. Sin embargo, otra jugada mal defendida, en esa ocasión en un saque de esquina, provocó que Mario hiciera el primer tanto de los burgalesistas en el minuto 84. Falta, entre otras cosas, de concentración. El segundo, de penalti, fue en el 92. En los últimos instantes el adversario se llevó tres puntos. Fue un marcador excesivamente abultado, pero como admitía el propio Galván esto no va de merecimientos sino de ganar y sumar puntos. Son dos derrotas consecutivas cosechadas en los últimos compases. Pero hay más.

Cultural-Mirandés (m. 89)

Fue el detonante que provocó el cese de Fran Justo. La cita en el Reino de León también terminó de manera desfavorable por 3 a 2 y con similitudes respecto a la de este pasado domingo porque el tanto del triunfo de los leoneses llegó en el 89 al atinar Ribeiro con el marco mirandesista a punto de cumplirse el tiempo reglamentario. Otro bajón cuando el encuentro agonizaba.

Ceuta-Mirandés (m. 5)

La consigna ya era entonces entrar bien a los partidos. Concentrados y con intensidad. Aun así, a punto estuvo el Mirandés de encajar en la primera jugada del envite disputado en el estadio Alfonso Murube. No fue en esa, sino en la siguiente cuando Matos, un defensa que no se caracteriza precisamente por marcar tantos, logró el primer gol de los de casa en el minuto 5. A remolque y sin reacción porque lo que llegó después fue el segundo del Ceuta.

Valladolid-Mirandés (m. 76)

Los de Justo consiguieron adelantarse en el electrónico en Zorrilla. Sin embargo, no pudieron aguantar porque echados atrás para defender la renta pese a su escasa fiabilidad defensiva, Ponceau hizo en el tramo final el tanto del empate. Al menos, se rescató un punto pero el Valladolid dispuso de ocasiones en esa segunda parte para haber marcado más.

Mirandés-Deportivo (m. 14)

El temible este año conjunto coruñés llegaba a Mendizorroza como líder. Enseguida mostró sus credenciales con un gol de bella factura al poco de comenzar porque no se había cumplido ni el primer cuarto de hora cuando concretó Luismi Cruz.

Mirandés-Racing (m. 45)

Ante otro de los actuales máximos favoritos al ascenso, el Mirandés dio primero, jugó una fenomenal primera media hora, de sus mejores momentos de la temporada, pero en la última acción del primer tiempo, en un momento siempre considerado clave, Yeremy estableció el empate a uno, resultado que en la segunda mitad se traduciría en otra derrota, esa vez por 1 a 3 en el exilio de Mendizorroza.