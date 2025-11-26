El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Durante un partido E. C.

«Ha sido una gozada la experiencia y representar al escudo del Mirandés»

El equipo rojillo brilla en su primera presencia en LaLiga Genuine, no ya sólo por los óptimos resultados sino por su comportamiento

Ángel Garraza

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

Inolvidable. Era su primera incursión en LaLiga Genuine, un campeonato en el que se han dado cita en Tarragona cincuenta equipos de un nivel ya ... considerable porque se compite con el resto de conjuntos del país. Existía entre los jugadores la lógica incertidumbre de cualquier debut. Pero la conclusión que trasladan todos sólo aporta argumentos positivos. «Ha sido una gozada la experiencia y poder representar al escudo del equipo de tu ciudad. Es un orgullo y así se nos reflejaba en la cara a todos. Nos tenías que ver», resume el central Fermín Sáez, encantado al igual que sus compañeros con las vivencias experimentadas el fin de semana en la primera sede.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  2. 2

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ha sido una gozada la experiencia y representar al escudo del Mirandés»

«Ha sido una gozada la experiencia y representar al escudo del Mirandés»