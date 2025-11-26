«Ha sido una gozada la experiencia y representar al escudo del Mirandés»

Inolvidable. Era su primera incursión en LaLiga Genuine, un campeonato en el que se han dado cita en Tarragona cincuenta equipos de un nivel ya ... considerable porque se compite con el resto de conjuntos del país. Existía entre los jugadores la lógica incertidumbre de cualquier debut. Pero la conclusión que trasladan todos sólo aporta argumentos positivos. «Ha sido una gozada la experiencia y poder representar al escudo del equipo de tu ciudad. Es un orgullo y así se nos reflejaba en la cara a todos. Nos tenías que ver», resume el central Fermín Sáez, encantado al igual que sus compañeros con las vivencias experimentadas el fin de semana en la primera sede.

Se suele decir en estos casos que los resultados son lo menos importante pero, aun así, han sido dignos de destacar. A pesar de su inexperiencia, en los tres partidos solo cosecharon una derrota (ante el Andorra, por 2-1). Frente al Ceuta acabaron 1-1 y ganaron al Málaga por un 3-0 (marcador oficial porque fue de 7-2, ya que solo cuentan victorias y empates en esta fase).

El equipo participó ayer en la foto de club. Una buena oportunidad para recordar varios días después lo mucho que ha dado de sí su estreno en LaLiga. «Ha sido maravilloso porque nos han tratado genial y pocas críticas puede haber. Desde que llegamos nos dieron un caluroso recibimiento en el hotel, las comidas han sido buenas, la estancia en el hotel fabulosa, el autobús nos llevaba y nos traía. Estaba todo muy estudiado», relata a EL CORREO el entrenador Imanol Peciña.

Es la cabeza visible de un cuerpo técnico formado por Sergio Daspet, como entrenador, Marta González como técnico de Aspodemi; Raquel Gutiérrez, de Valkiria y la delegada María Lacalle. «Todos hacen una labor estimable para que los chicos aprendan y sigan creciendo», añade Peciña.

«Nos han tratado genial», destaca el técnico Imanol Peciña; «es un orgullo ir por tu ciudad», apunta el central Fermín Sáez

«Con ganas de repetir, a ver si vamos convocados a Gijón el próximo año (en la siguiente cita, después irán a Burgos y Madrid) y si no, animaremos a los compañeros que acudan», agrega sin dudar Fermín. Lo dicho, compañerismo por encima de todo.

Las convocatorias tienen que ser de 16 jugadores, «como en el fútbol profesional», apunta Imanol. «Sacamos una camiseta con los nombres de las personas que no viajaron. Tenemos muchas limitaciones al ser una ciudad muy pequeña. Entrenamos un día a la semana en Ence y en total, estamos 25», afirma antes de hacer hincapié en el apoyo recibido por todo el club. «Desde Alfredo (presidente), hasta Richard (Cantera, director general), Marita, la gente del 'staff' y de oficinas; y agradecer a los patrocinadores Aciturri y Avwel».

Ampliar Mostraron una camiseta con los nombres de los compañeros que no pudieron ir. E. C.

«El viernes por la mañana fuimos a Port Aventura. Con todos los gastos pagados. Inolvidable», destaca el jugador reconvertido a central. «Ahí estoy más cómodo, más que de mediocentro, que es donde jugaba antes». Todos sueñan ya con ir a Gijón en 2026. «Estamos encantados».