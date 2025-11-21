El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El uruguayo no ha tenido muchas oportunidades en el once titular. Avelino Gómez

Gonzalo Petit irá ganando participación en el Mirandés

El club aleja todo tipo de rumorologías acerca de una posible ruptura de la cesión del ariete charrúa por parte del Real Betis en invierno

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

Restan varias semanas para que comience el mercado invernal de traspasos y ya ha comenzado a generarse cierto ruido en torno a algunas piezas del ... plantel mirandesista, concretamente del charrúa Gonzalo Petit. Según algunos comunicadores uruguayos, el Real Betis estaría valorando romper la cesión del ariete en el equipo de Anduva dada la escasez de minutos con los que está contando.

