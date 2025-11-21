Gonzalo Petit irá ganando participación en el Mirandés

Restan varias semanas para que comience el mercado invernal de traspasos y ya ha comenzado a generarse cierto ruido en torno a algunas piezas del ... plantel mirandesista, concretamente del charrúa Gonzalo Petit. Según algunos comunicadores uruguayos, el Real Betis estaría valorando romper la cesión del ariete en el equipo de Anduva dada la escasez de minutos con los que está contando.

Al ser preguntado por esta cuestión y por cómo podría afectar el ruido a la cabeza de un jugador tan joven como Petit, Galván no dudó el salir al paso para poner fin a todo tipo de especulaciones.

«Desconozco esa información. Gonzalo no está contando como titular hasta ahora, pero es muy importante para nosotros. En los últimos dos partidos, marcó el gol de la victoria ante el Sporting de Gijón y el otro día entró faltando unos veinte minutos más el descuento. Tenemos que ir poco a poco con el futbolista, pero seguramente vaya teniendo más participación», ha subrayado el preparador sevillano del Mirandés.

Y es que, como reiteraría de nuevo, Petit «es una pieza muy importante para nosotros, nos da mucho y no nos podemos plantear nada de eso». Así cerró la rumorología acerca de una posible salida en enero.

Ante el Málaga, el ariete charrúa apunta de nuevo al banquillo, pero a buen seguro contará con minutos en el segundo acto, bien como revulsivo o de refresco ofensivo.