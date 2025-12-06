Galván apuesta por tocar todas las líneas para mejorar al Mirandés
El técnico rojillo es consciente de las limitaciones del club, pero un lateral diestro es prioritario al haber sólo uno y lesionado
Ángel Garraza
Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:12
El entrenador rojillo, Jesús Galván, lleva ya prácticamente un mes en el Mirandés, tiempo en el que ha podido ver cómo es la plantilla y ... las deficiencias a subsanar, principalmente dentro de tres semanas, que es cuando ya se abre el mercado invernal de fichajes. «Hay que hacer un análisis más profundo, nos sentaremos con Alfredo y barajaremos todas las opciones, pero si podemos tocar todas las líneas para mejorar al equipo, mejor que mejor».
El preparador sevillano es plenamente consciente de que «nuestro mercado y presupuesto ya sabéis cómo es, más limitado que el de otros clubes, pero vamos a intentar hilar fino y tocar todas las líneas; en el lateral derecho, que sólo esta Hugo y con tantísimas lesiones, deberíamos reforzarnos; y en las demás posiciones, si lo que viene es bueno, más opciones tendremos para decidir en las alineaciones».
La hinchada rojilla está preocupada por las sensaciones que transmite su equipo, no ya sólo por los resultados. Acerca de si percibe esa inquietud en la calle y cómo cree que afecta a la plantilla, Galván indicó que «estamos todos preocupados, pero más que preocupación por la situación actual es responsabilidad».
Saber –prosiguió– que «cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo, el cuerpo técnico y yo como máximos responsables y los jugadores, tienen que hacer el suyo. Si estamos todos juntos con la intención de querer sacarlo, afición incluida, será más fácil. Pero pese a los resultados que hemos tenido, estar a tres puntos de la salvación tiene mucho mérito. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que dar nuestra mejor versión día a día: entrenar bien y preparar el partido lo mejor posible».
Galván tiene ubicado al equipo a tres puntos de la salvación, distancia que es la misma a la que estaba el equipo cuando lo cogió hace un mes. «Lo que tenemos que hacer es mejorar todos, yo como entrenador y los jugadores en su faceta: en defensa, en ataque, en balón parado, en todas las acciones; estamos siendo muy frágiles porque cualquier contratiempo se vuelve muy en contra, nos dan golpes muy seguidos y en eso hay que mejorar».
Es significativo que el preparador rojillo destaque del choque de Copa al único jugador del filial que jugó de titular (Hodei), «un chico de la casa que dio muy buen nivel, muy obediente y aplicado, que va a seguir viniendo con nosotros porque por la lesión de Hugo no tenemos a nadie específico ahí, donde está jugando Tamarit, que no es un lateral derecho al uso». Esto no deja en muy buen lugar al resto de meritorios de la primera plantilla que entraron en el once inicial.
También ensalzó la labor de los hombres que actuaron por fuera, El Jebari y Varela, que «fueron atrevidos y retadores en el uno contra uno. Y me quedo con eso, con que hay jugadores con los que puedes contar con ellos para el futuro».
De momento, restan dos entrenamientos por delante, el de esta mañana y el del domingo, para avanzar en la preparación del choque ante Las Palmas, un duelo que aunque se presenta desigual respecto a los datos previos de uno y otro conjunto, hay que jugarlo sin complejo alguno.
«El rival es ahora más sólido, ya no juega y deja jugar como antes»
pero sólo por momentos porque ha cambiado esa mentalidad de jugar y dejar jugar. Saben que la categoría de Segunda es más dura que Primera, cambia mucho; es un equipo que recibe muy pocos goles», subrayó Galván acerca del rival que se va a encontrar mañana en el estadio Gran Canaria.
No obstante, el preparador del Mirandés tiene claro que «vamos a tener nuestras opciones siempre que estemos concentrados y que mostremos fortaleza; si no somos tan frágiles como hemos sido en partidos anteriores. Desde la portería a cero, si lo conseguimos, podemos empezar a hacer cosas».
Las Palmas está a un partido del ascenso directo, está ubicado en la cuarta plaza y llega un equipo que se encuentra en la penúltima posición, con puntos de colista. ¿Se puede aprovechar el exceso de confianza que puede haber allí ante la visita del vicecolista? «Es una baza que tenemos que jugar también», reconoció el inquilino del banquillo mirandesista. «En esa posible confianza y relajación que pueda haber en el rival al mirar la clasificación, los números y registros que tenemos, también tenemos que utilizar eso, esa ansiedad que pueden tener por ganar porque vienen de perder (ante el Castellón) y lo que quieren ellos es estar arriba, en el primero o segundo puesto, en ascenso directo».
Es uno de los máximos favoritos a recuperar la categoría perdida y, por ahora, sólo les vale estar lo más arriba posible. «Estoy seguro de que su entrenador, Luis, manejará ese posible exceso, aunque los que juegan son los futbolistas».
Y apuntó que «lo importante es sumar, nos daría mucho porque ganas a un rival duro, poderoso y con una victoria el futbolista cree más en lo que hace. Son tres puntos que los rivales no piensan que podemos sacarlos, pero siempre hay sorpresas y vamos a tener nuestra opciones; seguro».
