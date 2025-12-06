El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre
El entrenador tiene claro que el equipo encara el lunes un choque importantísimo. Avelino Gómez

Galván apuesta por tocar todas las líneas para mejorar al Mirandés

El técnico rojillo es consciente de las limitaciones del club, pero un lateral diestro es prioritario al haber sólo uno y lesionado

Ángel Garraza

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:12

Comenta

El entrenador rojillo, Jesús Galván, lleva ya prácticamente un mes en el Mirandés, tiempo en el que ha podido ver cómo es la plantilla y ... las deficiencias a subsanar, principalmente dentro de tres semanas, que es cuando ya se abre el mercado invernal de fichajes. «Hay que hacer un análisis más profundo, nos sentaremos con Alfredo y barajaremos todas las opciones, pero si podemos tocar todas las líneas para mejorar al equipo, mejor que mejor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  2. 2

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  3. 3

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  9. 9 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Galván apuesta por tocar todas las líneas para mejorar al Mirandés

Galván apuesta por tocar todas las líneas para mejorar al Mirandés