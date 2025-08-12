Se va a cumplir un mes desde que la siempre azarosa fortuna de los penaltis negase la posibilidad a España de proclamarse campeona de la ... Eurocopa Femenina en el estadio St. Jakob Park de Basilea, en Suiza. La tanda cayó del lado de la selección inglesa, por 3 tantos a 1, y con ella se esfumó el sueño de ver a la primera mirandesa alzarse a lo más alto del balompié continental. El ascenso de Adriana Nanclares, que debutó en el torneo, sigue siendo meteórico y ya está más que integrada en la que los expertos catalogan como mejor selección del mundo, por lo que seguro habrá más oportunidades. Tras unas merecidas vacaciones, analizamos con ella la actualidad de la roja, que acaba de relevar a Montse Tomé del banco; del equipo de sus ciudad y también de cómo afronta una nueva temporada en la portería del Athletic.

-Lo primero, ¿cómo han ido las vacaciones?

-Pues muy bien, han sido dos semanas y ya mismo comenzamos con la liga. Este lunes, hemos arrancado con la pretemporada.

-Es inevitable preguntar por la Euro, tanto por su debut como por el cruel final, ¿cómo resumiría el torneo desde su prisma?

-El final fue amargo, está claro, pero lo que he vivido ha sido increíble. Con el tiempo, nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido. Fue algo muy especial, debutar en una euro es a lo máximo que se puede aspirar. Hice check en mi lista y estoy superorgullosa. Estoy con un grupo de jugadoras extraordinarias, con varios balones de oro, es para estarlo. El final fue cruel, te queda una sensación de vacío, como que te quedas sin nada después de cuarenta días intensos dándolo todo. Pero hay que valorar el camino, quedarnos con eso.

-Todo el mundo ha hablado mucho de la tanda de penaltis, si están bien tirados o no, pero nadie ha responsabilizado a Cata Coll, tu compañera en la portería...

-Ha sido una temporada para consolidarme entre las mejores, de muchísimo crecimiento. He podido vivir experiencias únicas a nivel absoluto, valoro cada momento de la temporada. Creo que puede ser el comienzo de muchas cosas, espero que sea así. En cuanto a los penaltis, está claro que los preparamos a conciencia, siempre leemos mucho en la previa de los partidos y vemos vídeos de cómo tiran los penaltis las jugadoras rivales. Se preparan mucho, pero tocó así.

-Pantalla gigante en Miranda para seguir la final, cada vez más niñas y niños enganchados al fútbol femenino y con la camiseta de Adriana Nanclares, ¿esto va más allá del fútbol?

-Es un paso más que se ha dado tanto en Miranda como en otras tantas ciudades del país. Me hizo mucha ilusión, piensas que tu eras esa niña que veía los partidos del Mundial de los chicos, de aquellas Eurocopas, y ahora eres tú a la que están viendo en una pantalla en el parque. También me dijeron que había muchas chicas con la camiseta del campus y me parece superimportante, es un paso para que las mujeres sigamos haciéndonos fuertes y creciendo.

-Ya ha arrancado una nueva pretemporada y, en breve, estará compitiendo de nuevo, ¿qué objetivos se marca?

-Un nuevo comienzo siempre implica nuevas ilusiones. Como objetivo, reforzar la línea de lo que he hecho hasta ahora. Disfrutar en el campo, poder ayudar al equipo y sentirme protagonista. Quiero transmitir eso. Tengo mucha ilusión, la temporada pasada fue buena, pero del pasado nadie se acuerda. Tengo que ir demostrando día a día, lo de la Eurocopa ya queda atrás y comienza un nuevo año. Hay que seguir demostrando el nivel año a año.

-Va quemando etapas y parece no tener techo, hace tiempo que pasó de estandarte local a referente nacional, ahora lucha por títulos y se ha colado en la élite internacional, ¿queda algún sueño por cumplir sobre el césped?

-El objetivo es llegar a jugar todas las competiciones posibles. He jugado un Mundial sub-20 con España, pero me haría mucha ilusión jugar un absoluto, está claro. También quiero jugar la Champions League y conseguir algún título. Sería muy especial si pudiéramos conseguir alguno con el Athletic porque soy de este equipo desde pequeña y por la filosofía que tiene el club,

-Todo llega con tiempo y, hasta la fecha, su carrera siempre ha ido en ascendente...

-Tiempo al tiempo y sin presión. Es un objetivo a medio y largo plazo. Jugar Champions, pues espero que algún día sí, pero no es algo que me rompa la cabeza a diario. Ahora quiero disfrutar de mi casa, del Athletic.

-Sobre el cambio de Montse Tomé, ¿quiere opinar?

-Prefiero no hacerlo, bastante polémica y ruido ha habido ya con este tema, mejor no entrar a opinar ni en un sentido ni en otro. Además, es una decisión que no he tomado yo ni me compete, con lo que prefiero no opinar.

