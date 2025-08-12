El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El trabajo previo no dio sus frutos en una tanda en la que la roja cayó derrotada por 3 goles a 1. Reuters

Adriana Nanclares

Subcampeona de Europa
«La final de la Eurocopa nos dejó un gran vacío»

La guardameta mirandesa repasa la actualidad de la selección, del Mirandés y de una nueva temporada defendiendo la portería del Athletic de Bilbao

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 12 de agosto 2025, 23:45

Se va a cumplir un mes desde que la siempre azarosa fortuna de los penaltis negase la posibilidad a España de proclamarse campeona de la ... Eurocopa Femenina en el estadio St. Jakob Park de Basilea, en Suiza. La tanda cayó del lado de la selección inglesa, por 3 tantos a 1, y con ella se esfumó el sueño de ver a la primera mirandesa alzarse a lo más alto del balompié continental. El ascenso de Adriana Nanclares, que debutó en el torneo, sigue siendo meteórico y ya está más que integrada en la que los expertos catalogan como mejor selección del mundo, por lo que seguro habrá más oportunidades. Tras unas merecidas vacaciones, analizamos con ella la actualidad de la roja, que acaba de relevar a Montse Tomé del banco; del equipo de sus ciudad y también de cómo afronta una nueva temporada en la portería del Athletic.

