El futbolista de Alloza (25 años) se ha convertido ya en un referente en la capital vallisoletana a pesar de llevar pocos meses. Real Valladolid
Pablo Tomeo | Defensa central del Valladolid

«La familia que creamos en el Mirandés el año pasado va a durar siempre»

«Me llevo de Miranda que me he sentido como en casa, como si estuvieras jugando desde pequeño en el equipo de tu pueblo»

Ángel Garraza

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:12

El jugador de Alloza (Teruel, 25 años) ha emprendido un nuevo camino en Valladolid, donde acaba de llegar y ya se ha convertido en un ... referente para la hinchada pucelana. Tomeo ha subido un peldaño en cuanto a retos y exigencias de club, pero no por ello deja la amabilidad y humildad de las que ha hecho gala las dos últimas temporadas en Miranda, donde dejó huella y un muy buen recuerdo tras sus 76 encuentros, de Liga, Copa y play off a Primera como jabato. En la charla que mantiene con EL CORREO se comprueba que el sentimiento es recíproco. No lo oculta y lejos de ser un tópico o una 'pose', el futbolista mantiene su cariño hacia el Mirandés, por mucho que dentro de tres días quiera ganar el partido como profesional que es y desee hacerlo lo mejor posible en defensa de otros colores, los blanquivioletas.

