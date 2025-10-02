«La familia que creamos en el Mirandés el año pasado va a durar siempre»

El jugador de Alloza (Teruel, 25 años) ha emprendido un nuevo camino en Valladolid, donde acaba de llegar y ya se ha convertido en un ... referente para la hinchada pucelana. Tomeo ha subido un peldaño en cuanto a retos y exigencias de club, pero no por ello deja la amabilidad y humildad de las que ha hecho gala las dos últimas temporadas en Miranda, donde dejó huella y un muy buen recuerdo tras sus 76 encuentros, de Liga, Copa y play off a Primera como jabato. En la charla que mantiene con EL CORREO se comprueba que el sentimiento es recíproco. No lo oculta y lejos de ser un tópico o una 'pose', el futbolista mantiene su cariño hacia el Mirandés, por mucho que dentro de tres días quiera ganar el partido como profesional que es y desee hacerlo lo mejor posible en defensa de otros colores, los blanquivioletas.

–¿Qué tal los primeros meses por Valladolid?

-Muy bien, la verdad. Poco a poco adaptándome al equipo, al club y a la ciudad. Muy contento.

– Ha aumentado el nivel de exigencia. Pasa de un modesto como el Mirandés a un recién descendido que quiere recuperar su sitio en la élite. ¿Ha notado el cambio?

–Sí, sí. Aquí el objetivo es completamente diferente al que teníamos al principio de la pasada temporada en Miranda. Pero creo que lo estoy llevando bien y que el equipo está respondiendo, aunque ya sabemos que la Segunda División es una categoría muy complicada. Hay trayectorias y periodos en las que tienes rachas positivas y al revés.

–El objetivo es diferente, pero el Mirandés estuvo a un paso de hacer historia. ¿Nos hemos acordado este verano, antes de recalar en el Pucela, de aquella noche en Oviedo?

–Sí, sí, obviamente. Me he acordado mucho, he hablado mucho y sigo hablando con los compañeros porque lo que vivimos la temporada pasada va a ser muy difícil que lo volvamos a vivir todos los que estuvimos allí. Quizás, este año se pueda dar aquí en Valladolid o quién sabe en un futuro, en otro club o en este mismo, pero hacerlo con el Mirandés era más difícil y muy bonito.

–¿Cuando le preguntan a Pablo Tomeo qué tal en el Mirandés y en Miranda, qué responde?

–Personalmente, me he encontrado como en casa. La gente que me conoce sabe que soy un chico muy de pueblo, muy tranquilo, familiar y allí, el ambiente que te da la afición y la ciudad es como si estuvieras jugando de pequeño en tu propio pueblo. Es lo que me llevo de Miranda. Ir todos a una, todos los compañeros, la gente... se disfrutó mucho el año pasado. La familia que se creó el año pasado va a estar para siempre .

Adquirió experiencia

–¿Qué le ha aportado su paso por el Mirandés durante las dos últimas temporadas para subir ahora un peldaño en cuanto a nivel y objetivos de club?

–Lo que necesita cualquier jugador y mas el que empieza en el fútbol profesional, que son minutos, partidos y coger experiencia. En otros clubes más grandes, cuando eres joven tienes menos oportunidades y menos minutos y allí te dan la oportunidad de crecer y de hacer las cosas que hicimos el año pasado.

–Acostumbrado, como central, a una defensa de cinco, ahora juega en el equipo blanquivioleta, con cuatro. ¿Cambia mucho acostumbrarse a ello?

–Sí, al principio te cuesta un poco, pero también pienso que soy un jugador bastante polivalente, que me puedo adaptar a varias posiciones y que me puedo acoplar a varios sistemas.

–Lisci le dijo en Miranda que si se asentaba como central podía ser uno de los mejores de la categoría en ese puesto, así que se nos ha quedado en esa posición tras llegar al Mirandés como centrocampista...

–Sí, sí, jejeje. Contento, sí. Mientras sea estar en el campo... Lo que digo siempre, como si tiene que ser de delantero centro o de portero, lo que sea jugar para mí ya es bueno. Es verdad que apostó Alessio por mí en la parte de atrás, como central. Creo que cumplí bastante bien y este año lo estoy haciendo igual.

Con ganas de reencuentros

–El domingo se medirá con su exequipo, en el que sólo quedan Postigo y Juan Gutiérrez. ¿Se mandarán algún mensaje a través del móvil?

–Aún no he hablado con ellos. Sí que lo he hecho con Carlos, el utillero, y suelo hablar con bastante gente del club, con los fisios, con Antxon, con Pucho, pero con los jugadores todavía no, aunque tengo muchas ganas de recibirlos aquí.

–Vamos, que mantiene contacto con la gente que trabaja en el club, eso no lo ha perdido.

–No, no, desde luego que no. Además, como Valladolid y Miranda están cerquita, tengo ganas de escaparme algún 'finde' allí, a ver algún partido. También tengo muchas ganas de que se estrene el nuevo Anduva.

–Ha cambiado el cuerpo técnico, 22 de los 24 futbolistas son nuevos, poco queda del Mirandés que conoció en cuanto a los protagonistas sobre el césped. No podrá dar ahora 'consejos' a sus actuales compañeros.

–No, ya sabemos la filosofía que tiene el club, pero las cosas que se hacen allí se hacen muy bien, hay un trabajo muy bueno de Alfredo y el Mirandés va a seguir dando guerra allá donde vaya.

Su sueño «Subir a Primera, pero con los pies en el suelo; habría sido muy bonito lograrlo el año pasado»

-Conociendo Anduva como lo conoce, ¿tanto le puede afectar tener que jugar como local en Mendizorroza?

–Sí, creo que sí afecta. Personalmente, me acuerdo de estos años anteriores que cuando jugabas en casa, aunque sea una afición pequeña en cuanto a número de seguidores, llegas a Anduva y es totalmente diferente. La cercanía, la presión y el ambiente que se mete en ese campo es espectacular. Lo puede hacer muy bien en Mendizorroza pero cuando vuelvan a Anduva cambiarán las cosas a mejor.

–¿Se ha llevado a Zorrilla a los seguidores que se desplazaban hasta Miranda haciendo visible el apoyo a Tomeo?

–Sí, sí, jejeje. Aquí les pilla un poco más a desmano que en Miranda. Allí lo tenían más cerquita y solían venir todos los fines de semana, aquí es más complicado, pero cuando pueden se vienen también.

-En Anduva se dan cita tres mil y pico, cuatro mil personas. En su actual estadio se congregan 20.000. ¿Ha notado la diferencia o cuando está en el rectángulo de juego y empieza el partido se abstrae de los factores externos y del ambiente?

–Sí, al principio, cuando entras al campo sí que miras hacia la grada y notas mucho cambio, pero una vez pita el árbitro, yo no me entero mucho de lo que hay fuera. No me suele influir el público en ese sentido. A todos los jugadores nos pasa un poco lo mismo. Antes de empezar, te puede impresionar el estadio, la afición, pero una vez echa a rodad el balón ya todo se iguala.

–A buen seguro que sigue al Mirandés, si no en directo a través de la televisión. ¿Qué la parece este arranque de temporada?

–Sigo casi todo el fútbol de Segunda, pero al Mirandés mucho más, claro. Veo que hay buen equipo, que pasa un poco lo de todos los años, que van a ir de menos a más. Pienso que tienen buen equipo y que van a dar bastante guerra.

–Los dos conjuntos llegan al domingo tras perder en casa. ¿A quién cree que le puede afectar más esta circunstancia o al estar aún al principio de temporada es mejor no hablar en esos términos?

–No creo que afecte a ninguno de los dos. Aunque vengamos de derrota, no estamos ni uno ni otro en una mala situación. Acaba de empezar todo y ni nosotros estamos en una zona muy abajo ni el Mirandés tampoco. Estamos más o menos en una situación cómoda en este comienzo de temporada y el venir de una derrota no nos va a afectar. Queda mucho todavía.

–¿Qué puede ser determinante este domingo para llevarse el partido?

–Pues al final, lo que viene a ser la clave en todos los partidos de Segunda: ser dominadores de las áreas. Jugar bonito no creo que influya mucho en los resultados de esta categoría, pero dominar esas zonas de influencia es lo más importante. Sin ir más lejos, la temporada pasada lo pudimos demostrar en Miranda. Esto lo hicimos bastante bien, éramos un equipo que encajaba poco y que cuando llegábamos a los dominios del rival, a su área, éramos letales. Pasa un poco por eso. Jugar mejor o peor influye, sí, pero considero que no tanto en el resultado final.

-El Mirandés no ha ganado aún como local, pero a domicilio es donde ha sumado sus siete puntos. ¿Esto hace que el Valladolid le vaya a recibir en estado de alerta?

–Siempre hay que estar con las orejas tiesas. Da igual que venga el primero, el último, que venga uno de derrota, que sea bueno o malo fuera. En Segunda está claro que no puedes pararte a pensar en eso. Tienes que afrontar todos los partidos igual, venga quien venga y como venga. Ahora mismo el Mirandés lleva esa racha fuera de casa, pero todos sabemos que dentro de un mes puede cambiar totalmente y en su campo hacer cuatro de cuatro y fuera, no. Esto es la Segunda División y todos los partidos son de máxima igualdad.

En Valladolid «Me estoy sintiendo muy apoyado por la gente de aquí, la verdad es que he empezado bien»

-Nos llegan noticias desde Pucela acerca de que Pablo Tomeo ya es importante en este equipo. Cuenta con el respaldo de su actual afición y va camino de convertirse en uno de sus ídolos. ¿Cómo se consigue esto en tan poco tiempo?

–La verdad es que he empezado bien, sí, en lo personal. Me estoy sintiendo muy apoyado por la gente y la afición de aquí, así que espero seguir dando el mismo nivel que di el año pasado y con el que he empezado esta temporada en Valladolid.

-¿Dónde está el techo de Tomeo? ¿Llegar a Primera División?

–Ojalá, ojalá. Es el sueño que todos tenemos, pero para hacer eso, primero hay que trabajar aquí, en esta categoría, que todos sabemos que es muy difícil y muy bonita a la vez, así que esperemos llegar algún día a esa anhelada Primera División, pero también teniendo siempre los pies en el suelo.

-En cualquier caso, ¿firmamos ese objetivo y que el Mirandés se quede en Segunda, a ser posible de forma holgada?

–Sí, sí. Lo firmamos, lo firmamos, jejeje.

-Ya sabe que en Miranda se le desea lo mejor, salvo este domingo y cuando venga con el Valladolid a (esperemos) Anduva.

–(Risas) Sí, por mi parte igualmente. Siempre voy a desear todo lo mejor para el Mirandés, aunque no en el partido de este próximo domingo.