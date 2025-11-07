El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre
Durante un encuentro del Sevilla Atlético. Sevilla Fútbol Club

A la espera de la confirmación oficial de Jesús Galván como técnico del Mirandés

El sevillano se ha despedido de su último club, el hispalense, con el que ya ha cerrado todos los flecos

Ángel Garraza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:03

El acuerdo entre el Mirandés y el próximo entrenador del primer equipo, Jesús Galván (Sevilla, 51 años), está cerrado, tal y como recogió EL CORREO, ... y de hecho el sevillano ya se ha despedido del que ha sido su club –con el que este jueves cerró todos los flecos que faltaban– hasta la fecha para ponerse a los mandos de la escuadra rojilla a partir de este próximo fin de semana.

