A la espera de la confirmación oficial de Jesús Galván como técnico del Mirandés
El sevillano se ha despedido de su último club, el hispalense, con el que ya ha cerrado todos los flecos
Ángel Garraza
Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:03
El acuerdo entre el Mirandés y el próximo entrenador del primer equipo, Jesús Galván (Sevilla, 51 años), está cerrado, tal y como recogió EL CORREO, ... y de hecho el sevillano ya se ha despedido del que ha sido su club –con el que este jueves cerró todos los flecos que faltaban– hasta la fecha para ponerse a los mandos de la escuadra rojilla a partir de este próximo fin de semana.
Por lo tanto, desde la entidad mirandesista se dará a conocer su incorporación en breve. Si no se hace oficial durante la jornada de este viernes, esperarán a que transcurra el encuentro de esta noche ante el Sporting para comunicar posteriormente que es el nuevo inquilino de un banquillo que buscará reflotar la nave rojilla y llevarla a buen puerto.
