«Todo el equipo es consciente de la importancia que tiene para el Mirandés el partido ante el Burgos»

Uno de los capitanes rojillos es quien ha comparecido a primera hora de esta tarde tras el entrenamiento que se ha llevado a cabo en el campo 2 de los anexos. Juan Gutiérrez sostiene que «la victoria que conseguimos en la última jornada te ayuda mucho, ha costado que llegase pero se ven las cosas de otra forma. Es una realidad».

¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar, los planteamientos con el nuevo cuerpo técnico comandado por Jesús Galván? «Es más o menos similar. La filosofía de trabajo el Mirandés la tiene desde que entra por la puerta de Anduva cada uno de los jugadores y eso es lo que no debe faltar este uno u otro, da igual. Los que llevamos más tiempo aquí intentamos transmitir eso».

Galván, eso sí, ha hecho hincapié «en el compromiso defensivo y es algo que es muy importante. Es clave en Segunda. Desde la defensa se forman los equipos. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo Jesús, hay que ser un equipo correoso, agresivo y arriba, mostrar su calidad y talento. El Mirandés tiene mucha calidad, ya lo hemos hablado entre todos, da gusto vernos entrenar, hay que seguir así porque al final siempre llegan los resultados».

Anduva, subraya, «es especial», al recordar que el derbi lo jugará como local en Mendizorroza. «Para la gente de Miranda, para los jugadores... transmite mucho, nunca va a ser igual, pero tenemos que afrontarlo y correr igual que si estuviéramos en nuestro campo. Vamos a intentar dar la vuelta a esta situación con el apoyo de la afición».

El cambio de técnico, la construcción de la nueva tribuna, el hecho de jugar fuera de Anduva en calidad de anfitrión... son aspectos que hacen que la actualidad de la entidad mirandesista tenga unos cuantos frentes abiertos en la semana del partido contra el Burgos. ¿Les toca a los veteranos y a los que han vivido este encuentro mentalizar al resto de jugadores, todos nuevos y muy jóvenes, sobre la relevancia que tiene para la hinchada mirandesista? «Sí, todo el equipo es consciente de ello, lo hemos hablado durante la semana, hay que darle la importancia que tiene, la que es para nosotros como equipo, para el club y para la ciudad».

Además, si se diera un signo positivo en el choque de este fin de semana, podría incluso abandonar los puestos de descenso. El central apunta, en cambio, que «todavía es muy pronto para mirar la clasificación. Hay que intentar ganar cada partido».

Respecto a Muneta, el antes analista y ahora ayudante y mano derecha de Galván, ha señalado que «todos le tenemos mucho cariño, la semana pasada estuvo ayudándonos, a tope con nosotros y muy bien. La temporada pasada ayudó a Alessio, ahora a Fran, a Jesús y es el primero que empuja al equipo hacia delante».

El jugador cántabro acaba de cumplir medio centenar de duelos defendiendo la elástica del Mirandés. «Muy contento y orgulloso de haber jugado cincuenta partidos con el club. Estamos todos con muchas ganas de seguir la línea de la semana pasada y de poder ganar el siguiente».

