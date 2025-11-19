«El equipo confía, estamos a un solo partido de salir de abajo y lo vamos a conseguir»

Ángel Garraza Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

Quedan cinco partidos de la competición doméstica y uno de Copa, que pueden ser dos si el Mirandés elimina al Sporting en el mes que resta para que en el ámbito futbolístico concluya el año 2025. ¿Se ha marcado algún reto el equipo en cuanto a victorias y puntos? «No es que tengamos un objetivo marcado de puntos, por supuesto que nos encantaría salir de la zona de descenso y lo que sí que queremos es sacar los máximos puntos posibles para irte a Navidad con unas buenas sensaciones y con la sensación de que el trabajo está más o menos encaminado».

Así lo entiende Martín Pascual, quien a primera hora de esta mañana de miércoles y antes de que arrancase el entrenamiento ha comparecido en Anduva para valorar la actualidad y marcha del equipo rojillo. La siguiente parada, en este sentido, es Málaga. Un rival que en la tarde del martes cesó a su entrenador Sergio Pellicer, una situación ya vivida en Miranda hace un par de semanas. ¿Cómo puede afectar este hecho al partido del domingo?

«Siempre veo que es una oportunidad para el equipo al que esto le sucede. Esta claro que no es un partido ganado porque ellos hayan destituido al entrenador, para nada. Lo van a vivir como lo vivimos el día del Sporting, todos quieren ir, tienen hambre de demostrar cosas... Estamos a un partido de ellos, es como una final, entiéndeme a qué me refiero, y lo vamos a encarar con una confianza plena esperando que no les afecte como nos afectó a nosotros, que ganamos, y podamos sacar los tres puntos».

El madrileño agrega que «si en la semana del partido ante el Burgos se notaba la 'vibra' de derbi, ahora se nota la vibra de final», aunque es consciente de que por delante quedarán después 27 citas de Liga.

El reto «Queremos salir de abajo durante el mes que queda de este año para ir a Navidad con las mejores sensaciones»

De momento, el Mirandés está penúltimo clasificado, si bien recibió demasiado castigo en el último partido y sólo está a un encuentro de abandonar la zona de descenso. A pesar de que la situación no es la deseada, ¿anima saber que todo depende de los propios jugadores y de que queda mucho por jugar? «Por supuesto. Las sensaciones nuestras fueron que el resultado no refleja lo que se vio, no merecíamos ganar clarísimamente pero el marcador no era para un 0-2. Las ocasiones más claras fueron las nuestras, el equipo confía, estamos a un partido y lo vamos a sacar adelante».

Es la segunda semana de Jesús Galván al frente del equipo, de momento y a la espera de que se note su sello sobre el césped, se ha seguido la línea marcada ante el Sporting. «Notamos que en estos dos partidos somos un poco más dominadores de balón y eso te hace que puedas llevar mejor los ritmos del encuentro; eso es importante».

Más alternativas «Me siento cómodo en los dos dibujos, con cuatro o cinco atrás, y también si se opta por sacar el balón jugado»

El técnico sevillano dejó abierta la puerta a disponer de más alternativas respecto al dibujo y el sistema para no aferrarse únicamente a una línea de cinco atrás. ¿Cómo lo valora uno de los centrales? «Estoy abierto a lo que nos pida el míster, lo vamos a trabajar y lo vamos a coger con toda la confianza del mundo. Me siento cómodo en los dos dibujos y lo que él decida me va a parecer bien».

Aunque «tenemos un equipo de edad corta, veo un equipo maduro, que está junto. Los que tienen menos experiencia están comprobando cómo es la categoría. No nos va a penalizar la falta de experiencia en Segunda». Confiesa, asimismo, que el hecho de sacar el balón jugado «es una alternativa que me gusta, me siento cómodo, aunque eso no signifique que nos vayamos a dar tiros en los pies. Es una alternativa para que los rivales no sepan qué vas a hacer. Me parece bien trabajarlo».

