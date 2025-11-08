Cuando la dupla Carlos Fernández y Petit se activa, el Mirandés logra los tres puntos

Después de tanto desearlo acabó llegando la primera victoria del Mirandés en calidad de local. Y lo ha hecho en un momento en el que ... podemos decir que los supersticiosos ya pueden ir borrando de su agenda el número 13 como el que trae el mal fario porque sí, la que acaba de disputarse es la decimotercera jornada. Se ganó, se logró el triunfo de modo brillante y se sumaron los tres puntos después de tener que superar infinidad de dificultades.

Se remontó después de un más que discutible penalti y se tuvo que pelear –cierto es que lo tuvieron que hacer los dos– contra los elementos. La lluvia no cesó y hubo momentos en los que arreció con muchísima fuerza. Pero mayor fue la que tuvieron los rojillos para demostrar que el equipo está ahí y que pese a la mala situación en la tabla clasificatoria los jugadores tienen calidad para salir del bache.

La cita frente al Sporting fue una de esas en las que si toca puntuar a los intervinientes no sería fácil destacar a uno sobre los demás porque el partido, buen partido que se vio en Mendizorroza fue lo que en los últimos tiempo ha dado en llamarse coral. Todos, los que se afanan en la zaga, así como los que en la medular se encargan de determinar el ritmo al que se debe jugar y los que buscan la portería rival, estuvieron sobresalientes, pelearon desde el minuto uno y hasta el noventa.

Aun así a nadie se le escapa que el foco siempre acaba poniéndose en los que con sus goles son los artífices de la victoria. Y el viernes a quien acabó iluminando fue a los dos máximos artilleros mirandeseista a Carlos Fernández y a Gonzalo Petit. Una dupla de delanteros que si se activa propicia que llegue la victoria para el equipo.

El Mirandés ha ganado en lo que va de temporada tres partidos, y en los tres duelos en los que se han sumado los tres puntos han anotado tanto el sevillano, que suma seis dianas como el uruguayo que con la de la victoria ante el equipo asturiano tiene tres en su haber.

El primer enfrentamiento en el que el buen hacer de los dos delanteros sirvió para dar una alegría a la parroquia mirandesista fue el de la tercera jornada liguera, el partido en el que los rojillos midieron sus fuerzas ante el Granada en Los Cármenes. Llegó en la ciudad andaluza la inauguración del casillero de victorias y allí marcaron sus primeros goles los dos delanteros.

La semana siguiente llegó el mejor marcador para el Mirandés el 1-4 ante el Albacete que tanta expectación despertó. Ante los castellano manchegos también marcaron Carlos y Petit, que se sumaron ese día con su acierto al que tuvieron Bauza y Pablo López.

Gol y victoria

El viernes el gol del empate para creer en la remontada lo hizo el pichichi, y el de la victoria lo consiguió trece minutos después de saltar al terreno de juego Petit que, al igual que hiciera el día en el que el Mirandés ganó en Granada, marcó el tanto que acabó dando la victoria. También en esa jornada llegó el alegrón para todos en la recta final. El 1-2 ante los nazarís lo materializó en el minuto 85. Así pues, dos de los tres goles conseguidos por el joven delantero uruguayo han tenido un importantísimo valor. Han servido para que el equipo haya conseguido la mitad de los puntos que ahora mismo atesora. Tiene doce unidades y seis han llegado gracias a los 2-1 favorables en Granada y en Mendizorroza frente al Sporting.