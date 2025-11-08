El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El pichichi rojillo anotó frente al Sporting el gol que abría la puerta a la posibilidad de la remontada. Avelino Gómez

Cuando la dupla Carlos Fernández y Petit se activa, el Mirandés logra los tres puntos

Los rojillos han ganado los tres partidos en los que los dos delanteros han visto puerta al unísono, ante Granada, Albacete y Sporting

María Ángeles Crespo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

Después de tanto desearlo acabó llegando la primera victoria del Mirandés en calidad de local. Y lo ha hecho en un momento en el que ... podemos decir que los supersticiosos ya pueden ir borrando de su agenda el número 13 como el que trae el mal fario porque sí, la que acaba de disputarse es la decimotercera jornada. Se ganó, se logró el triunfo de modo brillante y se sumaron los tres puntos después de tener que superar infinidad de dificultades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

