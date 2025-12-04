El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martín Pascual y El Jebari se lamentan durante el último choque ante el Sporting. Avelino Gómez

La Copa confirma las urgencias del Mirandés

Es obligatorio un giro en intensidad, confianza, juego y para minimizar errores en un plantel sin alma que aún no exhibe calidad para Segunda

Ángel Garraza

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:51

Comenta

No cumplió con su cometido. El torneo copero, más para los clubes de Segunda División, es una competición válida para que los menos habituales en ... las alineaciones aprovechen la oportunidad y muestren sus credenciales al objeto de decirle al entrenador que se equivoca en los onces iniciales. Es lo que procuran todos los equipos de la categoría de plata, pero en el caso del Mirandés la Copa 2025/26 ha pasado con más pena que gloria. Otros años también, sin ir más lejos el anterior, pero ahora se añade la incertidumbre existente en todo el mirandesismo con un equipo que deja muchas dudas cada vez que sale a 'competir'. También en La Liga porque lo visto ante el Sporting este miércoles no es exclusivo de un partido que se puede considerar menos trascendente para el futuro de la entidad.

La Copa confirma las urgencias del Mirandés