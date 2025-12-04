La Copa confirma las urgencias del Mirandés

No cumplió con su cometido. El torneo copero, más para los clubes de Segunda División, es una competición válida para que los menos habituales en ... las alineaciones aprovechen la oportunidad y muestren sus credenciales al objeto de decirle al entrenador que se equivoca en los onces iniciales. Es lo que procuran todos los equipos de la categoría de plata, pero en el caso del Mirandés la Copa 2025/26 ha pasado con más pena que gloria. Otros años también, sin ir más lejos el anterior, pero ahora se añade la incertidumbre existente en todo el mirandesismo con un equipo que deja muchas dudas cada vez que sale a 'competir'. También en La Liga porque lo visto ante el Sporting este miércoles no es exclusivo de un partido que se puede considerar menos trascendente para el futuro de la entidad.

Decía Jesús Galván el día anterior que debía servir para que los menos asiduos desempeñen un buen papel sobre el verde. Sin embargo, no ocurrió así. Fue una alineación de meritorios, que a los 18 minutos de partido ya habían encajado dos goles ante otro rival de Segunda, pero asimismo con reservas y futbolistas de categorías inferiores.

Salvo algún detalle de El Jebari y Varela y el interés mostrado por el jugador del filial Hodei, quien partió de titular en el lateral diestro y derrochó ganas – «tiene una actitud encomiable. Todo lo que se le pidió lo hizo. Darle las gracias porque hizo un partido muy serio y muy bueno»–, destacó posteriormente el entrenador, poco más se salvó de otro encuentro para olvidar.

El ambiente era muy desangelado, con menos de mil personas en las gradas, y la noche fría, pero el juego, la intensidad y la actitud del conjunto que ejerció de local no ayudaron a paliar y a agradecer a los pocos hinchas presentes haberse acercado hasta Mendizorroza.

3 jugadores del filial participaron ante el Sporting en el último duelo copero para el Mirandés del presente curso. Hodei fue titular en el flanco diestro de la zaga y después se sumaron los efectivos también de banda Chans (m. 72) y Gabri (en los instantes finales).

Lo realmente importante es la Liga, si bien el equipo no volvió a estar a la altura. El 0-2 a los 18 minutos fue una distancia insuperable, pese que quedaban casi 75 por delante. Al margen de que este Mirandés no está para ninguna floritura, quedó de manifiesto los problemas y las urgencias de todo tipo que tiene el conjunto preparado ahora por Galván.

Tanto técnicas como físicas, tácticas... errores que se repiten y que en Segunda División se pagan muy caros y, en definitiva, una plantilla en la que la mayoría de efectivos está ofreciendo un rendimiento bastante por debajo de lo esperado.

El sentir del hincha rojillo en la calle y en las redes sociales, y así lo transmite y se refleja, es de honda preocupación con lo que percibe desde que arrancó el curso por mucho que un golpe de fortuna le ayudara el pasado domingo a ganar al Sanse, el peor visitante de la categoría que ha perdido los ocho partidos que ha disputado a domicilio.

Es consciente de que cada temporada el objetivo de su equipo es luchar por no descender y que lo de la campaña anterior es una excepción, agradable, pero nada habitual en un club del perfil del rojillo. No obstante, al margen de los problemas que existen de creación de juego y de fragilidad defensiva, muestra su malestar por momentos de cierta indolencia que se refleja sobre el césped.

Preocupación El hincha exterioriza su incertidumbre ante un equipo que no responde a los valores tradicionales

Aunque no de una forma destacada, la barrera entre titulares y suplentes cada vez está más clara, sin que por ello el papel de los primeros sea sobresaliente, ni mucho menos. A tres semanas vista de encarar el mercado invernal y, por lo tanto, la opción de dar una vuelta a esta plantilla propiciando entradas y salidas no sería de extrañar que se produjesen varias, principalmente en la defensa y en la medular que es donde más deficiencias se detectan, unido a que hay ocupantes de la parcela ofensiva que, al menos hasta ahora, no han dado el nivel adecuado para poder intervenir en el fútbol profesional.

No es una ventana, la que se abre en enero, que guste en exceso en la dirección deportiva mirandesista, ya jugada la primera mitad del curso y porque tampoco ha ofrecido garantías al Mirandés (salvo, por ejemplo, Iker Benito la última temporada), pero dada la actual situación no se descarta nada.

De momento, toca pensar en Las Palmas. «Tenemos que pasar página y centrarnos en el objetivo claro del club que es salvar la categoría e intentar salir de la zona caliente. A partir de este viernes pensar en el partido importantísimo y vital que tenemos ante Las Palmas», apuntó Galván.