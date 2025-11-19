El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo El Bilbao Basket-Kutaisi, minuto a minuto
El Mirandés no quiere descuidar el terreno de juego. Avelino Gómez

El césped de Anduva también se cuida ante las heladas y el frío

Una lona cubre el área de la portería del Fondo Sur

Ángel Garraza

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:16

La atención en lo que respecta a Anduva está centrada en el transcurso de las obras que se realizan en el lateral oeste para levantar ... la nueva tribuna y acondicionar todos los servicios y dependencias que acogerá el espacio habilitado para la grada. Este miércoles, por cierto, tuvo lugar un nuevo encuentro con personal acreditado en esta labor para proceder al seguimiento de los trabajos con el fin de que el regreso a casa sea lo antes posible.

