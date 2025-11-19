El césped de Anduva también se cuida ante las heladas y el frío Una lona cubre el área de la portería del Fondo Sur

La atención en lo que respecta a Anduva está centrada en el transcurso de las obras que se realizan en el lateral oeste para levantar ... la nueva tribuna y acondicionar todos los servicios y dependencias que acogerá el espacio habilitado para la grada. Este miércoles, por cierto, tuvo lugar un nuevo encuentro con personal acreditado en esta labor para proceder al seguimiento de los trabajos con el fin de que el regreso a casa sea lo antes posible.

Si bien, el césped del terreno de juego presenta, asimismo, estos días una novedad. Una lona cubre parte del rectángulo, en concreto la zona próxima a la portería del Fondo Sur. Es el área del campo que está en peor estado si se compara con el resto y ahora que hacen acto de presencia las heladas y que se anuncia que llega el invierno a Miranda en cuanto a la climatología se refiere se ha dispuesto cubrir el verde para preservarlo con vistas al futuro.

