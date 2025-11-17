El centro de transformación de Anduva costará un 30% menos de lo previsto

Un paso más. Va más lento de lo esperado porque hubo que repetir el proyecto para ajustarse a una normativa europea que atiende a parámetros ... medioambientales, pero el centro de transformación en Anduva sigue su recorrido. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Epralux los trabajos por un importe que asciende a 228.950 euros más IVA. Es decir, un 29,5% menos del presupuesto fijado en un principio por el Consistorio, que ascendía a 325.102 euros más IVA: 236.970,69, por el centro de transformación y 88.131,84 por el seccionamiento. En definitiva, son casi 100.000 euros menos lo que va a costar.

Es una baja importante, que no llega a ser temeraria porque en ese caso se trataría de una oferta económica en licitación pública que es significativamente más baja que las demás, generando dudas sobre su viabilidad de ejecución y el cumplimiento de las condiciones del contrato. No es así porque todas las propuestas económicas presentadas se mueven en una horquilla similar. Sólo se rechazó una de las cuatro presentadas, pero por excederse del límite establecido.

No habrá baja temeraria Tres empresas han presentado en el Ayuntamiento ofertas que se mueven en una horquilla similar y otra, excedía el presupuesto fijado

Así las cosas, esta obra necesaria, cuya ejecución irá de forma paralela a la actual que se lleva a cabo para levantar el lateral oeste entero, con su Tribuna Principal, servicios y dependencias complementarios, tendrá un plazo de realización de dos meses.

Arrancarán una vez que la firma adjudicataria presente toda la documentación pertinente con el propósito de que todo esté en regla y se proceda, acto seguido, a firmar el contrato. No se apuntan plazos en este sentido aunque cabe recordar que Miranda acordó dar el carácter de urgencia a todo lo relacionado con esta infraestructura, por lo que no se hará esperar. Se dará el visto bueno ya definitivo a la mayor brevedad posible.

Y es que no se puede pasar por alto que existe la necesidad de ejecutarla en este 2025 debido a su financiación. En este tipo de casos suele ser de un par de semanas el periodo de tiempo previo, después de que se reúna la mesa de contratación, así que no sería de extrañar que se mueva en torno a esos quince días para que, a partir de entonces, ya se pueda proceder a las obras.

¿Cuándo? El Consistorio dio carácter de urgencia para que se realice en este 2025 por financiación

Cabe recordar que el denominado textualmente 'Centro de seccionamiento y maniobra y centro de transformación en camino de Anduva' tiene por objeto dotar de mayor potencia eléctrica a la dotación municipal del Estadio de Anduva con el objetivo de que dichas instalaciones sean capaces de cumplir los requisitos técnicos exigibles a la práctica de deportes de alto nivel y, así mismo, la posibilidad de que dichas instalaciones municipales puedan ser utilizadas con otras finalidades ajenas al fútbol.

Las obras consistirán en la conexión y puesta en marcha a la red de media tensión de la compañía distribuidora, colocación de un centro de seccionamiento exigido por dicha compañía, centro de transformación de MT/BT y línea de baja tensión a conectar con las instalaciones municipales.

La finalidad Dotar de mayor potencia eléctrica al estadio para que cumpla con los requisitos técnicos al más alto nivel

Estará alojado en un módulo prefabricado de hormigón, en el interior del cual se instalará un transformador de 1000KVA y empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según la norma europea.