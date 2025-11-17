El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Esquina donde se ubicará el transformador. Avelino Gómez

El centro de transformación de Anduva costará un 30% menos de lo previsto

Epralux resulta la firma adjudicataria por 228.950 euros más IVA para una obra en el exterior del estadio que tendrá dos meses de ejecución

Ángel Garraza

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:55

Un paso más. Va más lento de lo esperado porque hubo que repetir el proyecto para ajustarse a una normativa europea que atiende a parámetros ... medioambientales, pero el centro de transformación en Anduva sigue su recorrido. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Epralux los trabajos por un importe que asciende a 228.950 euros más IVA. Es decir, un 29,5% menos del presupuesto fijado en un principio por el Consistorio, que ascendía a 325.102 euros más IVA: 236.970,69, por el centro de transformación y 88.131,84 por el seccionamiento. En definitiva, son casi 100.000 euros menos lo que va a costar.

