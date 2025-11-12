Antiviolencia cancela la declaración de alto riesgo del Mirandés-Burgos en Mendizorroza El club rojillo venderá entradas en las taquillas del estadio a abonados mirandesistas y del Alavés

Ángel Garraza Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:57

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó en un principio declarar partido de alto riesgo el Mirandés-Burgos, que tendrá lugar el próximo domingo, 16 de noviembre, a partir de las 18.30 horas en Mendizorroza. Y así se lo comunicó a los clubes. Sin embargo, a través de un nuevo comunicado público lo ha descartado. Se cancela esta declaración.

«El encuentro se disputará finalmente en el Estadio de Mendizorroza (Vitoria, Álava), por las obras de remodelación en el campo del equipo local. El informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha aconsejado levantar la declaración de alto riesgo», se indica en el escrito.

El Mirandés, por su parte, ya ha puesto a la venta las entradas, que las expenderá también en las taquillas de Mendizorroza y, al igual que ha realizado con motivo de los partidos anteriores que ha acogido el recinto vitoriano, en cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Capítulo II, así como los artículos 8 y 9 del Capítulo III de la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, informa que, con motivo de este próximo encuentro «se aplicarán una serie de medidas especiales en materia de seguridad y acceso al recinto deportivo».

«El estadio alternativo de Mendizorrotza no se encuentra habilitado en su totalidad, por lo que la venta será exclusiva para abonados del Mirandés y Alavés, pudiendo retirar cada abonado rojillo una sola entrada por 35 euros previa presentación de su abono; los abonados del Alavés podrán comprar su entrada al precio acordado de 22. Todas las entradas serán nominativas».

Como ya se conoce, «el Mirandés atraviesa un proceso de remodelación del Estadio de Anduva que, lamentablemente, varían los procesos logísticos en el desarrollo de los encuentros en el Estadio alternativo de Mendirrotza. A tal efecto, recomendamos a la afición visitante no realizar el desplazamiento salvo que cuenten con una entrada confirmada para acceder al estadio».

Se recuerda que el horario de la tienda oficial es de 10 a 14 horas por las mañanas y de 16.30 a 20 horas por las tardes; las taquillas de Mendizorroza estarán abiertas el domingio, día de partido, desde las 17.

El Mirandés ha enviado 387 entradas al Burgos más las entradas de cortesía acordadas entre ambos clubes. Al igual que ha hecho con los anteriores visitantes.

