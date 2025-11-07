Ambición ante un duelo rodeado de condicionantes para el Mirandés

El partido de esta noche en Mendizorroza (20.30 horas) ante el Sporting está rodeado de un elevado número de condicionantes. El Mirandés vuelve a ... jugar como local, que no en su casa, tras caer ante un rival directo en la jornada anterior, lo que conllevó el fin de la trayectoria de Fran Justo en el banquillo del primer equipo. Esta semana ha sido Antxon Muneta, el analista, quien se ha hecho cargo de la plantilla. Dio ayer la rueda de prensa previa al compromiso y dirigirá hoy al equipo en el decimotercer envite del curso. Todo ello, tras confirmarse de forma oficial que el sevillano Jesús Galván cogerá, tras este encuentro, las riendas de un conjunto ubicado en puestos de descenso.

Situado en la penúltima plaza de la clasificación, a cuatro puntos del Eibar, rival que marca la permanencia, hoy se le presenta una nueva oportunidad de sumar. Aunque lo haga no dejará una de las cuatro últimas posiciones que conducen al pozo de 1ª RFEF, pero resulta evidente que supondría un espaldarazo para todo el mirandesismo, un tanto decaído (lógico) en las últimas fechas.

Lo haría, además, con un entrenador interino, un trabajador del club que a partir de entonces continuará con su labor habitual para el nuevo cuerpo técnico. Bien es cierto que conoce al actual plantel, ha convivido y entrenado con ellos, pero como capitán del barco sólo lo ha podido hacer esta semana, durante cuatro sesiones.

Muneta tiene para esta cita la baja ya conocida de Pablo López, definitiva para lo que resta de temporada. Ninguna más. Están convocados los 23 efectivos restantes del plantel. «Y todos a tope para intentar conseguir los tres puntos», añade el bilbaíno.

2 victorias como local ha sumado el Mirandés ante el Sporting en 9 partidos disputados en Segunda en Anduva.

Todos los adversarios son complicados en Segunda División, pero el de esta noche llega en horas altas tras asumir el cargo en Gijón el exmirandesista Borja Jiménez. Desde que está él su equipo no ha perdido. Cuatro choques, saldados con tres victorias y un empate es su bagaje.

Un hombre caracterizado en ascensos (Mirandés, Cartagena, Leganés), que busca el póker con la escuadra asturiana. Antes de que arranque esta fecha del calendario está colocado en la novena plaza, pero a sólo un punto de la fase de ascenso y a tres de los puestos que permiten lograr el premio de forma directa.

Con mucho aún por jugar y con el currículum que presenta el abulense cualquiera quita de la nómina de candidatos a los rojiblancos, que viajaron a Vitoria con las bajas del defensa Kevin, el extremo Gaspar, el delantero Otero y el centrocampista Loum.

Se da la circunstancia de que los visitantes han obtenido hasta la fecha el mismo número de goles a favor que los que han encajado (17). Han ganado seis duelos, perdido cinco y empatado uno (el último ante Las Palmas) pero este bagaje tiene menos relevancia desde que está Jiménez al frente porque con él no saben lo que es hincar la rodilla. Por lo tanto, la empresa para las huestes jabatas se antoja complicada al margen de que en Mendizorroza sólo ha conseguido un punto de 15 en juego.

A todo esto hay que añadir que el histórico entre ambos conjuntos cuando el Mirandés ha ejercido de anfitrión no es que haya sido positivo para los locales, al menos en los últimos años. Más bien al contrario. Así, en la campaña 2024/25, la anterior, el envite se saldó con empate a un gol, un partido que estuvo marcado en el pasado mes de diciembre por el percance que sufrió Panichelli en la cabeza, que acabó afortunadamente sin consecuencias tras su posterior traslado al hospital.

Antes, en la 23/24, el marcador fue favorable a los foráneos por 1 a 3 y en la 22/23, de nuevo acabó en tablas (1-1). En la 21/22, el 0-3 es lo que reflejaba el electrónico. Hay que remontarse a la jornada undécima de la campaña 2020/21 (en plena pandemia) para comprobar un triunfo rojillo. El 1-0 fue obra de Sergio Moreno. Pero no ha sido un signo habitual. La otra vez que el Mirandés ganó en casa fue en su primera temporada en el fútbol profesional, la 2012/13 (2-1), con el cuadro rojillo ya salvado.

El encargado de que todo transcurra por los cauces deseados será el árbitro murciano Rafael Sánchez López. Su último partido al Mirandés lo dirigió en la semifinal del 'play off' en Santander (3-3 y 6 amarillas).