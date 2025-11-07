El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un camión hace la tijera y provoca fuertes retenciones en el Txorierri sentido Barakaldo
La plantilla del Mirandés está concienciada de revertir la situación. Avelino Gómez

Ambición ante un duelo rodeado de condicionantes para el Mirandés

Recibe al Sporting (Mendizorroza, 20.30 horas) tras el cese de Justo, con Muneta en el banquillo y el sevillano Galván ya confirmado como nuevo entrenador

Ángel Garraza

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

El partido de esta noche en Mendizorroza (20.30 horas) ante el Sporting está rodeado de un elevado número de condicionantes. El Mirandés vuelve a ... jugar como local, que no en su casa, tras caer ante un rival directo en la jornada anterior, lo que conllevó el fin de la trayectoria de Fran Justo en el banquillo del primer equipo. Esta semana ha sido Antxon Muneta, el analista, quien se ha hecho cargo de la plantilla. Dio ayer la rueda de prensa previa al compromiso y dirigirá hoy al equipo en el decimotercer envite del curso. Todo ello, tras confirmarse de forma oficial que el sevillano Jesús Galván cogerá, tras este encuentro, las riendas de un conjunto ubicado en puestos de descenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  5. 5 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  6. 6

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  7. 7 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  8. 8 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  9. 9

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ambición ante un duelo rodeado de condicionantes para el Mirandés

Ambición ante un duelo rodeado de condicionantes para el Mirandés