Habrá alternativas en el dibujo del Mirandés

El Mirandés lleva varias temporadas consecutivas con el mismo sistema de juego, un 5-3-2 que puede derivar en un 3-5-2 o ... en un 5-4-1 en función de necesidades, del rival de turno o de qué equipo tenga la posesión del balón en ese momento. Pero siempre, como premisa, con una apuesta clara por los tres centrales. O, como le gusta decir a Alessio Lisci, una defensa impar. Sin embargo, el nuevo preparador rojillo, Jesús Galván, en su segunda semana al frente del equipo ya ha dejado abierta de par en par una puerta ante la posibilidad de que haya más alternativas.

Se trata de no ser esclavo de un solo dibujo, máxime cuando en ocasiones a lo largo de las 14 jornadas disputadas se ha podido comprobar que han surgido problemas para sacar la pelota jugada desde atrás, crear juego desde la medular y potenciar el juego interior, así como para tener una mayor profundidad por las bandas o, sin ir más lejos, para defender con garantías de seguridad.

Lisci confesó en su día que su intención no era tirar de esa disposición, pero dados los espectaculares resultados que le dio desde el inicio del pasado curso, optó por no abandonar esa opción. Hubo que reconvertir a algún jugador con vocación de extremo en atacante por dentro (Joel Roca, por ejemplo) y la conclusión fue que será una campaña recordada para siempre como, de momento, la mejor de toda la historia jabata.

Análisis El técnico quiere ver a fondo la plantilla que tiene para estudiar una ampliación de registros

Pero, en la actualidad, no termina de arrancar ese dibujo con tres centrales y dos carrileros, tres hombres en la zona ancha y dos puntas. La prueba está en que el bloque de Miranda es el penúltimo clasificado, eso sí, con dos tercios de Liga por delante todavía y a únicamente un partido de los puestos de salvación.

Se observan deficiencias en la salida. Queda mucha vida y tiempo para revertir la situación y eso pasa, indefectiblemente, por buscar alternativas y soluciones como la de tener más propuestas trabajadas para ponerlas en práctica de forma regular o cuando la ocasión lo requiera. No centrarse en un solo plan A, sino tener uno B e incluso C y, por lo tanto, más opciones para competir en el fútbol profesional.

Hoy arranca una semana, la segunda del sevillano en el banquillo mirandesista, de trabajo de campo tras la sesión de recuperación postpartido que tuvo lugar el pasado lunes. El preparador irá conociendo así, con una mayor profusión de detalles, a su elenco de futbolistas para comprobar qué es lo que mejor le va.

Eso conlleva, entre otras cuestiones, saber si dispone de un perfil de jugadores para ocupar demarcaciones específicas y desempeñar determinadas funciones: si puede actuar con extremos para jugar con ellos, si debe reforzar el centro del campo con más efectivos, etcétera.

Galván está dispuesto a analizarlo, tal y como así ha confirmado. «Lo vamos a manejar, a ver bien cómo está configurada la plantilla para manejar diferentes situaciones porque creo que es bueno que tengamos alternancia en los dibujos, sobre todo para contrarrestar y combatir a los rivales y sacar el mejor partido de la plantilla que tenemos», ha manifestado el inquilino del banquillo mirandesista antes de arrancar esta semana.

La salida de balón

Mejorar el juego desde atrás es uno de los cometidos. Con tres centrales en el verde en muchas ocasiones falta precisión en el apartado combinativo a la hora de iniciar los ataques. Se trata de no peder tan fácil el cuero, dar pases precisos y verticales. En las últimas fechas, en este sentido, se ha intentado jugar algo menos en largo, una circunstancia que no puede disociarse de la confianza que deben tener los jugadores.

Convicción para hacerlo sin miedo a fallar sabiendo encontrar al hombre libre por delante con la finalidad de hallar superioridad y profundizar en las debilidades del rival. Ese es el objetivo.

Galván asegura que «vamos a seguir trabajándolo. En Segunda División, y hoy en día, todos nos analizamos, tenemos que buscar dónde está el punto débil del rival y el nuestro es un equipo que si se lo propone tiene buen pie atrás pero, insisto, lo que hay que tener es muchísima seguridad porque no me gusta perder el balón desde un saque de meta» .

La plantilla se ejercitará desde hoy hasta el sábado de forma ininterrumpida para preparar el compromiso frente al Málaga de este próximo domingo (21 horas). Todas las sesiones arrancarán a las 11 horas (así está anunciado) salvo la del sábado (10 h) y se llevarán a cabo en el campo 2.