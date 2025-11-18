El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hasta la fecha, esta campaña, el conjunto rojillo siempre ha jugado con tres centrales, ahora con Postigo, Juan Gutiérrez y Martín Pascual. Avelino Gómez

Habrá alternativas en el dibujo del Mirandés

Otro sistema. Arranca hoy una semana de trabajo en la que Jesús Galván quiere manejar más disposiciones de sus jugadores

Ángel Garraza

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:23

El Mirandés lleva varias temporadas consecutivas con el mismo sistema de juego, un 5-3-2 que puede derivar en un 3-5-2 o ... en un 5-4-1 en función de necesidades, del rival de turno o de qué equipo tenga la posesión del balón en ese momento. Pero siempre, como premisa, con una apuesta clara por los tres centrales. O, como le gusta decir a Alessio Lisci, una defensa impar. Sin embargo, el nuevo preparador rojillo, Jesús Galván, en su segunda semana al frente del equipo ya ha dejado abierta de par en par una puerta ante la posibilidad de que haya más alternativas.

