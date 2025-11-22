El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los asistentes abarrotaron el Pabellón Multifuncional de Bayas. E. C

«Se han vendido más de 3.000 entradas en una ciudad como Miranda y en invierno»

La organización del Antorcha agradece la respuesta del público y avanza que ya esta trabajando en la edición de 2026

Toni Caballero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:28

Los organizadores del Antorcha Festival no podían estar más satisfechos una vez cerraron las puertas del Multifuncional, bien entrada la noche y aún con mucha labor de limpieza por delante.

«Hemos agotado las entradas. En este mundo festivalero, siendo sólo la segunda edición y con el frío que hace...es un éxito brutal. Vamos a meter más de 3.000 personas en una ciudad como Miranda en pleno invierno.Siempre confías en que te va a salir bien pero nunca esperábamos que tanto», valoraba Claudia Michelena, de la organización.

Con respecto al Antorcha de 2026, ya tienen algunas ideas más que claras. «No queremos que se masifique. Hay cosas que mejorar pero, en cuanto al volumen de gente, hemos tocado techo. Queremos que sea cómodo y haya espacio para todos. Además, Miranda no es sólo una ciudad industrial en declive, hay muchas cosas que mostrar de ella. Se han llenado los hoteles de la ciudad, el impacto del festi en la es de unos 300.00 euros. Hay unas 130 personas trabajando en el festi, no tenemos patrocinadores y casi todo se queda en Miranda, los camareros son de aquí, los proveedores y las foodtrucks, también. Queremos que el dinero que mueve el festival impacte en las empresas de la ciudad. El Ayuntamiento nos subvenciona con el 10% de los 130.000 euros del presupuesto, estamos haciendo las cosas bien y creo que la apuesta debería ser más grande porque estamos haciendo una gran promoción de la ciudad. Hay un 85% de público de fuera», cerraban.

