Preparan concentraciones para la próxima semana. Avelino Gómez

La plantilla de Remolcado alza la voz en Miranda

Comienzan las movilizaciones en contra del cierre del taller anunciado por Renfe para 2026

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

La treintena de trabajadores que componen la plantilla del taller de Material Remolcado en Miranda han comenzado hoy con las protestas por la decisión de Renfe de cerrar la nave el próximo año. Pancartas en mano, han lanzado proclamas contra la medida adoptada por la empresa ferroviaria, punto de partida para unos meses que se atisban convulsos.

«Estamos todos juntos, tanto los que tienen contrato con la empresa como los subcontratados. Estamos hablando también de comenzar, a partir de la semana que viene, con protestas todos los días durante el tiempo del almuerzo. Toda la plantilla del taller de Material Remolcado», explicaba Sergio Gámez, representante del Sindicato Ferroviario Intersindical, en el marco de la primera protesta de los trabajadores mirandeses.

