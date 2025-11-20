El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro de Gracia fue elegido por unanimidad el pasado fin de semana en la reunión del patronato. Avelino Gómez

«La Fundación Cantera de Miranda es un gigante con los pies de barro» por la escasez de financiación

Álvaro de Gracia asume la presidencia de la entidad para los próximos cuatro años con el reto de elevar el presupuesto

Cristina Ortiz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Tras diez años en la presidencia de la Cofradía de San Juan del Monte, no entraba en los planes de Álvaro de Gracia pasar ahora ... a ser la cabeza visible de la Fundación Cantera; pero conocedor de los problemas y la inestabilidad que crean esas 'vacantes' en las entidades, decidió dar un paso al frente y asumir esa responsabilidad, consciente además de que no había una multitud de candidatos entre los que elegir. En este momento, son 21 las personas están dentro de un patronato con 25 asientos (además de cuatro natos para el arzobispo, dos curas y el Ayuntamiento); y, de ellos, tenía que salir el sucesor de Enrique Álvarez, que tenía claro que su ciclo había acabado. Llevaba 12 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  3. 3

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  4. 4 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 ¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Platos creativos y una cuidada carta de vinos
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La Fundación Cantera de Miranda es un gigante con los pies de barro» por la escasez de financiación

«La Fundación Cantera de Miranda es un gigante con los pies de barro» por la escasez de financiación