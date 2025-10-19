Escoltados para salir de Miranda

La pelea que el pasado viernes se produjo en la calle Ramón y Cajal y que enfrentó a dos grupos parece estar en el origen ... de los sucesos que se vieron en latarde de este domingo en las inmediaciones de la misma zona.

Tras el incidente inicial que será investigado por la Policía Nacional los integrantes de este cuerpo y de la Policía Local han estado pendientes y vigilantes ante la posibilidad de que la tensión entre los dos grupos enfrentados acabaran provocando nuevos incidentes.

Durante el fin de semana los picos de tensión han ido fluctuando y fue a última hora de la tarde del domingo cuando el tono se elevó. Ante la posibilidad de que la tensa calma que se respiraba pudiera romperse y derivara en nuevos enfrentamientos entre los grupos, –uno de ellos preparaba su marcha de la ciudad–, se estableció un importante dispositivo de seguridad para que el traslado se desarrollara sin incidentes ni enfrentamientos.

A media tarde agentes de las dos policías, pertrechados con material antidisturbios cerraron la calle Ramón y Cajal desde Cid y hasta San Agustín. Además, también se acordonó la calle Francisco Cantera, en la que se encuentra el inmueble en el que permanecían las personas que iban a salir de la ciudad.

Esa calle peatonal se cerró tanto desde Ramón y Cajal como desde la calle La Estación. Sin duda lo aparatoso de la intervención policial y, como no, el boca a boca de que estaba ocurriendo algo en ese céntrico lugar de la ciudad hizo que a medida que pasaban los minutos se concentraran cientos de personas en las inmediaciones.

Fue poco después de las ocho de la tarde cuando la policía llegó a desalojar incluso las terrazas de los bares de Francisco Cantera y conminó a quienes estaban en ellas a que se marcharan del lugar o entraran en los establecimientos que tuvieron que permanecer con las puertas cerradas.

Una vez que los agentes tomaron esta medida todo hacía pensar que las personas que iban a salir del edificio no tardarían en hacerlo. Un primer grupo lo abandonó a las ocho y veinte y el segundo, quince minutos después. Los integrantes del último entraron en varios vehículos y, escoltados, por coches policiales salieron en dirección a la carretera.

El importante y evidente dispositivo policial evitó que se produjeran incidentes; se oyeron algunos gritos , pero poco más.