El equipo de Gobierno apoya la manifestación en defensa de los talleres de Renfe en Miranda La alcaldesa ha remitido una carta al ministro Óscar Puente para pedirle una reunión

Los sindicatos pelearán por mantener los dos talleres, todos los puestos de trabajo y futuras inversiones.

PSOE, IU y Podemos han hecho público su apoyo a la manifestación convocada para el miércoles 26 de noviembre a las 18.30 horas por los sindicatos ferroviarios en defensa de los talleres de Renfe, principalmente del de material remolcado, sobre el que planea la amenaza de cierre.

Además, la alcaldesa, Aitana Hernando, en nombre del equipo de Gobierno, ha enviado carta solicitando reunión al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar López, «para tratar en persona la situación y transmitir de nuevo la importancia de los talleres para el empleo en Miranda».

