«Debemos llegar por nuestros propios medios»

Hasta hace veinte años la imagen de la Enfermería, en muchos casos, venía de la mano de una linda joven, ataviada con cofia y tacones, ... al servicio de un médico, obviamente varón. El año de la pandemia hubiera sido el año de la Enfermería. Para sorpresa de todos y gran satisfacción de los enfermeros no solo se nos visibilizó, sino que se consiguió que esa iconografía estereotipada y sexista se transformara en la de un referente de salud, cuidados y profesionalidad, que viste zuecos, pijama y mascarilla, alejándola de la cosificación. Ahí, en el cambio de concepción de una profesión, como la mía, se encuentra el camino a seguir como sociedad. No quiero que nadie coloque bajo mis pies un alzador, para que de ese modo pueda alcanzar las metas que otros consiguen sin esa ayuda. Siempre he abogado porque debemos llegar por nuestros medios, los que nos proporciona la capacitación profesional, las habilidades de liderazgo y el pensamiento crítico. Si nos escudamos en la necesidad de requerir de un empujón daremos a entender que somos débiles y que para poder hacer lo mismo que los hombres necesitamos que nos rebajen las exigencias que a ellos les imponen. ¿Qué valor tendrán así nuestras ideas, nuestras opiniones? El que llegue llegó, sea hombre o mujer, solo debemos tener las mismas oportunidades, ambos, para que nuestros logros y nuestras ideas valgan exactamente lo mismo.

