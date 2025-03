«Es el momento de alzar la voz por un cambio real»

Comenta Compartir

Durante todos estos años he vivido una experiencia de constante superación y de desafío a los estereotipos que limitan a las mujeres. Cuando empecé a ... jugar al fútbol, no era habitual ver a niñas en un campo. Era raro, casi impensable, que una mujer soñara con dedicarse profesionalmente a este deporte. Crecí escuchando comentarios que intentaban marcar límites, que daban por hecho que el fútbol era «cosa de chicos». Pero nada de eso me detuvo.

Desde niña, soñé con competir en un deporte donde el esfuerzo, la pasión y el talento fueran reconocidos sin límites ni estereotipos. En el campo, he aprendido la importancia de valorarnos y reconocernos como mujeres libres, capaces de forjar nuestro destino y luchar por nuestros sueños. Mi experiencia en el fútbol es el reflejo de esa lucha, donde cada partido, cada entrenamiento y cada victoria reafirman la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa, en la que el talento y la dedicación no conozcan límites ni prejuicios. Aunque hayamos crecido mucho en los últimos años, todavía queda trabajo por hacer. Muchas niñas se enfrentan a obstáculos, desde la falta de oportunidades hasta la escasez de referentes visibles. Por eso, Hoy, más que nunca, es el momento de unirnos y alzar la voz por un cambio real.

