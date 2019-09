Mendian 350 personas alcanzarán la cima del Serantes el próximo 6 de octubre Los organizadores de la Serantes Igoera destacan una mayor presencia femenina, que ronda el 13% frente al 5 de las demás carreras de montaña DIANA MARTÍNEZ Santurtzi Lunes, 23 septiembre 2019, 19:49

Un total de 350 personas pondrán a prueba su resistencia con la Serantes Igoera, una carrera de montaña que alcanza la cima del pulmón verde de la Margen Izquierda. La prueba, todo un referente del trail running, tendrá lugar el próximo 6 de octubre y los competidores saldrán a las 10.30 horas desde el frontón de Mamariga. Serán poco más de 12 kilómetros hasta la cumbre del monte vizcaíno, a 451 metros de altitud, alcanzando un desnivel de 656 metros.

La prueba santurtziarra, consolidada ya en el calendario deportivo, cuenta con una «mayor presencia femenina», ha afirmado este lunes Carlos Sáez, uno de los organizadores, en la presentación oficial del evento. La Serantes Igoera ha conseguido un 13% de inscripción por parte de mujeres, cuando las inscripciones en las carreras de montaña suelen rondar el 5 o 10%. «Estamos haciendo las cosas bien», ha añadido Sáez.

Tope en las inscripciones

Los vecinos del pueblo valoran muy positivamente la carrera. No obstante, «no solo participan santurtziarras, vienen de toda Bizkaia, Cantabria, Burgos, Valencia, Asturias, Madrid, etc.», ha señalado Agus Santos, otro de los promotores de la iniciativa. Los organizadores han destacado la alta participación, ya que tuvieron que poner un tope de 350 personas por no «machacar el entorno del Serantes», añadió la misma fuente. Aun así, animan a apuntarse, ya que en una semana se acaban las inscripciones. Sáez ha recordado a los participantes que no hay que «focalizar el rendimiento, sino el disfrute, y potenciar así el deporte y Santurtzi».

La prueba, promovida por la Asociación de Vecinos de Mamariga, Amezti Taldea y Susegorri Kultur Elkartea desde 2009, fue elegida en 2017 la segunda mejor carrera de menos de 15 kilómetros del Estado, así como la primera en Euskal Herria.