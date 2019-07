Oihana Azkorbebeitia se sube al podio en la Copa del Mundo de Skyrunning Oihana Azkorbebeitia posa con sus hijos en la meta de la carrera. TRAIL RUNNING La corremontes vizcaína logró el tercer puesto en la Royal Ultra Skymarathon Gran Paradiso disputada en Italia EL CORREO BILBAO Miércoles, 24 julio 2019, 01:37

No ha sido el primer pódio de la corredora de Abadiño en una prueba de la Copa del Mundo, y a esta marcha, tampoco será el último. La , estuvo el fin de semana en Italia para competir en la Royal Ultra Skymarathon Grand Paraiso, y volvió con un gran tercer puesto.

El calendario de julio de la Copa del Mundo de carreras por montaña no da tregua a los corredores que la están compitiendo. Después de la prueba de Barruera (Cataluña), la copa se desplazaba hasta Italia. La única representante de la Euskal Selekzioa era Oihana Azkorbebeitia, y como tantas veces, se volvía con un gran resultado tras la disputa de una prueba con números de respeto: 55 kilómetros y 4141 metros de desnivel positivo.

Durante gran parte del recorrido, Oihana fue integrante de un cuarteto, pero tras ir remontando posiciones, en meta solo fueron dos las corredoras que aventajaron a Azkorbebeitia, la líder de la Copa del Mundo, la hispano-holandesa Ragna Debats (7;52,40) y la francesa Myrian GuillotBoisset (8;14,53).

Azkorbebeitia cruzó la meta con un tiempo de 8 horas, 45 minutos y 35 segundos. Después de disputarse la prueba de Italia, la vizcaína se sitúa en sexto lugar de la clasificación general.

«Ha sido una carrera muy muy alpina, muy de mi gusto. En algunos tramos nos hemos tenido que poner hasta crampones. He ido de atrás para adelante, y cuando en el kilómetro 35 me he colocado en tercera posición, mi única preocupación ha sido no perder el pódium«, explicaba la corredora vizcaína. »Ha sido una carrera muy muy dura, y he acabado muy cansada. A pesar de todo, estoy muy contenta del trabajo realizado». Azkorbebeitia también destacó los paisajes, la organización y el tiempo tan bueno que tuvieron en toda la jornada.