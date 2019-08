Kilian Jornet pulveriza el récord en Sierre-Zinal Kilian Jornet dominó la carrera de principio a fin. / J. SARAGOSSA El catalán logra su séptima victoria en la mítica prueba puntuable para las Golden Trail World Series con un tiempo de 2h.25'35'', mejorando en casi cuatro minutos la plusmarca de la carrera establecido en 2003 EL CORREO BILBAO Lunes, 12 agosto 2019, 20:55

El corremontes catalán Kilian Jornet pulverizó este domingo el récord de la Sierre-Zinal -una de las carreras por montaña más míticas del mundo- al cruzar la línea de meta en un tiempo de 2h.25:35 y adjudicarse la prueba, la cuarta de las Golden Trail World Series, por séptima vez. Jornet fue el primero en completar los el recorrido de 31 kilómetros, con salida en Sierre (585 m.) y llegada en Zinal (1.685 m.) y con 2.200 metros de desnivel positivo.

En la línea de salida se encontraban corredores de un nivel altísimo como Rémi Bonnet, Jim Walmsley, Davide Magnini, Andrew Douglas, Petter Engdahl o Bart Przedwojewski, pero fue el catalán el gran dominador desde el inicio.

«Me he encontrado muy bien. Se nota la diferencia de entrenamiento y de competir menos. Desde el inicio me sentía las piernas muy frescas y he ido tirando adelante. Es un sueño ver que es mi novena participación y que se puede ir mejorando año tras año», declaró tras cruzar la meta Jornet, que batió el récord de la carrera establecido por Jonathan Wyatt (2h.29:12) en 2003.

Jornet cruza la meta como ganador y con el nuevo récord de la prueba. / M. VALMASSOI

Por detrás de Jornet llegaron el eritreo Petro Mamu, con un tiempo de 2h.26:31, y el estadounidense Jim Walmsley, tercero en 2h.31:52.

Desde un inicio, Kilian Jornet ha salido decidido a marcar un ritmo de carrera muy constante y cómodo y, en seguida, de récord. En un día muy caluroso y en un recorrido muy rápido, el atleta de la Cerdanya se mantuvo primero en todo momento, con el eritreo Petro Mamu posicionándose cerca, a solo dos minutos, obligando a Jornet a acelerar el ritmo hasta llevarse la victoria.

Jornet se convierte, así, en el nuevo poseedor del récord de la prueba y en el único atleta en conquistar la mítica carrera suiza, conocida como la de 'los cinco 4.000', en siete ocasiones, tras ganar las ediciones de 2009, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019.

En féminas, Maude Mathys pulverizó también el récord femenino de Anna Pichrtova que databa desde 2008 (2h54'26''). Lo mejoró en 5 minutos marcando en meta un tiempo de 2h49'20». Judith Wyder fue segunda con 2h54'20» (también en tiempo de récord) y Silvia Rampazzo fue tercera con 2h56'17». Destacó en la prueba la representación hispana, con dos corredoras en el 'top ten': la guipuzcoana Oihana Kortazar novena (3h09'15) y Gisela Carrión décima (3h10'42).

La próxima cita de las Golden Trail World Series será el 25 de agosto en Pikes Peak (Colorado EE UU), quinta prueba puntuable del circuito, que se disputa sobre un recorrido de 42 km y 2.382 metros de desnivel positivo en plenas Montañas Rocosas. Allí, Kilian Jornet tendrá otra oportunidad de engrandecer un poco más su leyenda y batir el récord de la prueba, que se remontar nada menos que a 1993, año en el que Matt Carpenter logró para el crono en un increíble tiempo de 3h16'39''.