La Gorbeia Suzien vuelve con Aritz Egea como gran favorito Aritz Egea, Eider Ajuriagerra, Lorea Bilbao y Jurek Ziemkiewicz / MIREYA LÓPEZ Tras un año de suspensión, la carrera por montaña de Zeanuri regresa al calendario para decidir el circuito nacional de Skyrunning y el campeón de Bizkaia FERNANDO J. PÉREZ Martes, 24 septiembre 2019, 22:07

Tras un año de parón, la Gorbeia Suzien Ternua vuelve con fuerzas renovadas en la que será su séptima edición. La prueba de Zeanuri, que se disputa sobre un recorrido de 31 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo, volverá a tener la emblemática Cruz del Gorbeia (1.482 m.) como punto culminante, aunque también se ascenderá el Aldamin (1.373 m.) en el kilómetro 18 de carrera, cuatro después que el Gorbeia.

La carrera, que partirá de la plaza de Zeanuri el domingo a las nueve de la mañana, se mantiene como una de las pruebas más importantes del calendario nacional. En 2017 se despidió acogiendo el campeonato de Europa de Skyrunnig y este año vuelve cerrando el circuito Spain-Andorra Skyrunnig Series, lo que llevará a Zeanuri a algunos de los mejores corredores de la actualidad. Además, esta séptima edición de la Gorbeia Suzien Ternua decidirá el Campeonato de Bizkaia de Carreras por Montaña, que vuelve también tras varios años de impás.

Entre los favoritos, Aritz Egea será sin duda el hombre a batir. El guipuzcoano, que asistió ayer a la presentación de la prueba en Bilbao, en la que también estuvieron Lorea bilbao, diputada de Euskera, Cultura y Deportes de La Diputación de Bizkaia, Eider Ajuriagerra, alcaldesa de Zeanuri, y Jurek Ziemkiewicz, director de la carrera, es además el campeón vigente tras su victoria en 2017.

Aritz, que este año se ha centrado en las Golden Trail Series y es, junto a Kiliasn Jornet, el único español clasificado para la final del Annapurna, explicó que no ha querido perderse la Gorbeia Suzien en su vuelta al calendario. «No es ni la más bonita, ni la más dura, ni la más difícil, pero es especial, tiene algo. He corrido todas sus ediciones y cuando vine aquí por primera vez, cuando nadie me conocía,el trato fue exquisito. Y ahora que se me conoce más me siguen tratando igual. Y luego está la afición vasca. Corro por todo el mundo y como la nuestra no hay en ningún sitio», explicó.

Sus principales rivales serán Pere Rullan, Antonio Alcalde, Ismail Razga y los miembros de la Euskal Selekzioa, que acudirá casi en pleno. En chicas, la gran favorita será la noruega Yngvild Kaspersen, ganadora de la Zegama 2016, aunque Mireia Pons, Maite Maiora y el resto de representantes vascas no se lo pondrán fácil.