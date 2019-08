La Euskal Selekzioa, de nuevo entre los mejores en Noruega María Zorroza en pleno esfuerzo. / ALBERT JORQUERA Ander Iñarra y María Zorroza acaban entre los diez primeros en la Tromso Skyrace de la Copa del Mundo EL CORREO Martes, 6 agosto 2019, 00:41

La última parada de la Copa del Mundo de carreras por montaña tuvo este pasado fin de semana en Tromso (Noruega). Una de las carreras más dura y más alpina del calendario internacional esperaba a los corredores. Sus datos asustan a cualquiera: 55 kilometros y 4.700 metros de desnivel positivo. En ella, los representantes de la Euskal Selekzioa Ander Iñarra y Maria Zorroza acabaron entre los diez primeros. Oihana Azkorbebeitia por su parte tuvo que abandonar la carrera debido a los dolores en una pierna.

A la vez que avanza el verano, el calendario de la Copa del Mundo también entra en su recta final. La ciudad de Tromso fue testigo de la undécima prueba de esta copa del 2019. Un año más, la dureza fue la parte más notoria de esta carrera. Tres subidas de más de 1.200 metros y muy técnicas esperaban a los corredores. En línea de salida, entre categoría masculina, destacaban nombres como el ganador del 2018, el inglés Jonathan Albon, el hispano-marroquí Zaid Ait Malek, Daniel Yung, Codi Lin, Manuel Anguita y el propio Ander Iñarra.

Durante muchas partes del recorrido fue Zaid Ait Malek el que comandó la carrera, pero el británico Albon no dio opción alguna en los últimos kilómetros. En meta, Albon (6:54,30) fue el más rápido por delante de Manuel Anguita (7:03,30) y Daniel Yung (7:06,34). Ander Iñarra fue séptimo, a algo más de una hora del ganador (7:58,53).

«Ha sido mi primera ultra. Es una carrera muy dura y muy técnica, me ha gustado mucho. Aunque en un momento he pensado en retirarme, he gozado mucho con el paisaje y el recorrido. Es una carrera para volver. Estoy muy contento con el resultado, ya que me permite situarme muy bien en el ranking de la Copa del Mundo» declaraba en meta Iñarra.

En categoría femenina, el nivel también fue considerable. Las representantes vascas, Maria Zorroza y Oihana Azkorbebeitia, no tuvieron la misma suerte. Zorroza (10:02,13), fue capaz una vez más de acabar entre las diez primeras en una prueba de la Copa del Mundo. En meta fue novena en una carrera ganada por la sueca Johanna Astrom (8:00,49).

«Ha sido la carrera más dura y bestial que he corrido nunca. Las subidas han sido durísimas, y las bajadas han sido terribles. He llegado entera a meta, y estoy muy feliz con el noveno puesto conseguido» declaraba Zorroza. Azkorbebeitia, por su parte, se tuvo que retirar en el kilómetro 35 a causa de unas molestias en el pie.

La siguiente parada de la Copa del Mundo será el 23 de agosto en la localidad suiza de Zermatt. La Ultraks «Extreme» tiene un recorrido de 24 kilometros y 2800 metros de desnivel positivo.