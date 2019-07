La Euskal Selekzioa domina el campeonato de España de Ultra Trail Podio masculino. Se proclamó campeona tanto en hombres como en mujeres, mientras que Ion Azpiroz y Mayi Mujika lograron el bronce en individual FERNANDO J. PÉREZ BILBAO Martes, 30 julio 2019, 01:52

La Euskal Selekzioa sigue cosechando triunfo allá por donde va. Este fin de semana ha sido en el Campeonato de España de Ultra Trail -versión FEDME- que se ha disputado en la prueba asturiana del Desafío Somiedo sobre una distancia de 83 kilómetros con 10.300 metros de desnivel positivo. En ella, la Euskal Selekzioa se ha mostrado como el equipo autonómico más potente de todos los presentes al dominar tanto en hombres como en mujeres y solo ha faltado la guinda al pastel en forma de un titulo individual, ya que los guipuzcoanos Ion Azpiroz y Mayi Mujika se han tenido que conformar con la medalla de bronce en cada una de sus categorías.

En chicos, el dominio ha sido abrumador. De los diez primeros clasificados, cuatro fueron vascos: Azpiroz (3º), Julen Martínez de Estibariz (5º), Ander Barrenetxea (8º) y Javi Domínguez (10º). En hombres completaron el podio Asturias y Extremadura, y en chicas, Andalucía y Asturias.

La prueba masculina fue muy bonita y disputada, con Juanjo Somohano tomando el mando en la primera parte de la prueba, Ramón Recatalá y el madrileño Israel Cañamero siempre cerca, y el favorito, el gomero Cristofer Clemente, ganando posiciones sin aparente esfuerzo tras comenzar la carrera muy atrás.

Al km 55 (collado de la Farrapona), llegaron juntos Somohano y Recatalá, con el canario dándoles alcance en el avituallamiento, mientras que a escasos minutos estaban Julen Martínez y Ion Azpiroz. De la Farrapona salieron juntos el canario y el asturiano, y así llegarían hasta la meta, mientras que entre sus perseguidore el más fuerte era Ion Azpiroz. El de Berastegi llego a tener muy cerca a la pareja de líderes, pero en cuanto recibieron la información de lo cerca que estaba Ion apretaron el ritmo hasta llegar a meta juntos. Alli, el canario cedió la primera posición al asturiano. Azpiroz entró a poco menos de 10 minutos, mientras Recatalá fue 4º.

Clemente explicaba luego su decisión, al analizar la carrera: «Sí, lo he vuelto a hacer, he ido poco a poco. La verdad que muy bien, muy cómodo. A partir del kilómetro 55 cogí a Juanjo y le comenté de llegar juntos a meta, que tocaba premio en su tierra. Sabía que no había pasado unas semanas muy buenas, y este era un regalo para él, en su tierra, corría en su casa con la selección asturiana. Se lo merecía».

En categoría femenina, la gran favorita, la almagreña Genma Arenas dominó la prueba de cabo a rabo y las plazas de podio no se movieron desde el primer control de La Peral, con la gallega Aroa Sio en segunda posición y Mayi Mujica siempre tras ella. Sin embargo, en ningún comento pudieron relajarse ya que las distancia nunca fueron grandes.

Por ejemplo, a la altura de Los Bigaros (km 56), la líder tomaba algo más de ventaja, pero Mayi prácticamente alcanzaba a la gallega, lo que hizo que esta realizara un fantástico descenso en este delicado tramo hasta el pueblo de Saliencia, logrando de nuevo abrir algo de brecha con su principal perseguidora y recortando de nuevo la diferencia con Genma. Finalmente Genma Arenas fue la campeona, con Sio segunda a 10 minutos después y Mujika tercera también a 10 minutos de la gallega.