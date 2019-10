La Euskal Selekzioa tendrá cinco corredores en la final de la Copa del Mundo de trail Iñaki Uribe-Etxebarria, Ander Iñarra, Jon Redondo, Irati Anda y Oihane Azkorbebeitia. Oihana Azkorbebeitia, Maria Zorroza, Mayi Mujika, Ander Iñarra y Julen Martinez de Estibariz serán los representantes vascos en la Limone Xtreme Skyrace EL CORREO Miércoles, 16 octubre 2019, 23:45

La Euskal Selekzioa de carreras por montaña viaja hoy a Limone Sul Garda (Alpes, Italia) para participar en la gran final de la Copa del Mundo 2019 de Skyrunning, la Limone Xtreme Skyrace. Gracias al acuerdo firmado con el Gobierno Vasco a comienzos de año, . Las World Series, que dieron comienzo en abril en Japón, tendrá su culminación este próximo sábado con la gran final que se disputará en Italia.

En total han sido once de las 16 pruebas que integran este Circuito las pruebas en las que la Euskal Selekzioa ha tenido representación. Con los puntos obtenidos en las diferentes carreras, .

Antes de partir hacía Italia, los miembros de la Euskal Selekzioa han querido ofrecer una rueda . Allí han estado Jon Redondo, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco; Irati Anda, directora técnico de la Federación; Iñaki Uribe-Etxebarria, uno de los seleccionadores de la Euskal Selekzioa; y los corredores de la Euskal Selekzioa, Oihana Azkorbebeitia, Mayi Mujika y Ander Iñarra.

Con la final en mente

El director de Actividad Física y Deporte, Jon Redondo, ha querido poner en valor el trabajo que está desarrollando la Euskal Selekzioa: «El Gobierno vasco trabaja para que cada vez sean más las federaciones con reconocimiento oficial a nivel internacional y, a su vez, hace un esfuerzo especial para apoyar a las federaciones y selecciones que cuentan con ese reconocimiento. Por ello,. Los deportistas de la selección están representando a nuestro país y a nuestro deporte por todo el mundo, haciendo un trabajo inmejorable«.

Asimismo, Redondo subrayó que seguirán trabajando para que el reconocimiento de la : «La Federación Vasca de Montaña está aceptada en la Federación Internacional de Montaña; tiene voz, pero no voto. Creemos que hay que dar nuevos pasos para que tenga el pleno reconocimiento internacional«.

La siguiente en tomar la palabra en nombre de la Federación Vasca de Montaña, fue su directora técnico Irati Anda: «La Federación Vasca de Montaña lleva unos cuantos años tomando parte en distintas carreras a nivel internacional., y entre ellos destacar el gran trabajo entre otros de Maria Zorroza, Oihana Azkorbebeitia, Mayi Mujika, Ander Iñarra y Julen Martínez de Estibariz. El trabajo más duro es sin duda el de los corredores, y en nuestro caso intentamos que en gran medida el camino a recorrer sea lo más levadero posible. El acuerdo de colaboración firmado con el Gobierno Vasco es el mejor ejemplo«.

Uno de los seleccionadores, Iñaki Uribe-Etxebarria, ha querido hacer balance de la temporada antes de partir hacía Italia. «Dentro de unos días, la Euskal Selekzioa dará por finalizada otra gran temporada. . Por un lado, la Copa de España en categoría masculina. En el Campeonato de España nos llevamos los dos individuales, y los dos por equipos. En la distancia ultra, conseguimos un tercer puesto en categoría masculina, segunda en femenina, y campeones por equipos. En cuanto a la Copa del Mundo, hemos tenido que hacer frente a un nuevo reto, al ser un nuevo circuito de diferentes distancias«.

Por su parte, la corredora de la Euskal Selekzioa, Oihana Azkorbebeitia, ha querido subrayar que: «Esta temporada ha sido larga y de mucha intensidad, ya que he corrido muchas pruebas. . En este momento estoy en novena posición, e intentaré mantenerlo. Estoy bastante cansada a decir verdad, y los tobillos me están pidiendo descanso. Intentaré llegar en buen estado físico a la meta«.

Otro de los que estará en la gran final, sera Ander Iñarra: «He competido en siete carreras del circuito de la Skyrunning World Series, y la de Limone será la ocatava. He estado en MT Awa Skyrace (Japón), SkyRace des Matheysins (Francia), Livigno Skymarathon (Italia), Buff Epic Trail 42K (Cataluña), Tromso Skyrace (Noruega), Matterhorn Ultranks Extreme (Suiza), Pirin Ultra Skyrace (Bulgaria) y Limonextrem SkyMasters (Italia). Además, , ya que fui octavo en Tromso (Noruega) y segundo en Pirin Ultran (Bulgaria). Hace unos días he tenido un pequeño percance muscular, por lo cual no sé si llegaré en las mejores condiciones. En cuanto al ranking me interesa estar en la salida, y así será«.

Para terminar, la debutante Mayi Mujika declaraba que , «ha sido mi primera participación en una Copa del Mundo. He podido participar en grandes carreras, y con grandes corredoras, pero. En las primeras pruebas, conseguí unos resultados que no me esperaba, como los décimos puestos de Japón y Livigno, o el quinto puesto de Grecia. Además de la Copa del Mundo, conseguí el tercer puesto en el Campeonato de España de ultra. Desde entonces casi no he podido competir a causa de una lesión de rodilla. Aunque tengo mucho que mejorar, estoy contenta con los resultados conseguidos hasta la mitad de la copa. En cuanto a la final, todavía no me he recuperado del todo de la lesión, y no he podido entrenar como quisiera. No tengo grandes esperanzas. Mi objetivo será acabar la carrera de la forma más digna posible«.

Limone Xtreme

La Sky Masters Limone Xtreme, es una de las mejores carreras del circuito de la Copa del Mundo. La carrera, que se disputará el sábado.

Carrera de la Copa del Mundo en las que ha participado la Euskal Selekzioa

- 21 de abril: Mt Awa. Japon

- 11 de mayo: Transvulcania. Islas Canarias (España).

- 19 de mayo: Skyrace des Matheysins. Francia

- 15 de junio. Livigno Skymarathon. Italia

- 29 de junio. Olympus Marathon. Grecia

- 14 de julio: Buff Epic Trail. Cataluña (España)

- 28 de julio. Skyrace Comapedrosa. Andorra

- 23 de agosto. Matterhorn Ultraks. Suiza

- 15 de septiembre. Zacup Skyrace. Italia

- 5 de octubre. Sky Pirineu. Cataluña (España)

- 19 de octubre. Final. Limone Xtreme. Italia