Buena actuación de la Euskal Selekzioa en la Ultraks Extreme de Zemat Oihana Azkorbebeitia, durante la carrera. / ALBERT JORQUERA TRAIL Kilian Jornet gana por segunda vez en Pikes Peak, pero se queda a once minutos del récord de Matt Carpenter, que data de 1993 FERNANDO J. PÉREZ BILBAO Lunes, 26 agosto 2019, 01:10

La Copa del Mundo ha entrado en la recta final de su calendario. La pequeña y bonita localidad de Zermatt (Suiza), fue testigo este fin de semana de la , que esta vez venía con un recorrido nuevo, más exigente y mís técnica aún de lo que ya era.

Era la decimosegunda prueba la que se disputó en Zermatt para los corredores que disputan la Copa del Mundo. Todos los primeros espadas de la clasificación general, salieron a dar lo mejor de sí mismo, y entre ellos, el italiano Daniel Antonioli fue el más rápido. Desde los primeros kilómetros ya demostró que venía con ganar de llevarse el triunfo, aunque al final el suizo Christian Mathys se le acercó hasta tenerlo muy cerca.

Antonioli necesitó 3 horas, 30 minutos y 15 segundos para llevarse la victoria, aventajando en tan solo 20 segundos a Mathys. A un minuto de Mathys hacía su presencia en meta el hispano-marroquí Zaid Ait Malek, tercero. Entre los miembros de la Euskal Selekzioa, Ander Iñarra fue el mejor con un tiempo de 4:02,04 entrando en la decimoctava posición. Por detrás, en los puestos 19 y 20, respectivamente, cruzaban la meta Asier Larruzea y Axier Alonso, ambos con el mismo tiempo (4:05,06).

Entre las féminas también, el nivel de las corredoras presagiaba una gran carrera. La ganadora de la última carrera en Noruega, la sueca Johana Astrom, volvía a demostrar que en las carreras más técnicas no tiene rivales. El sábado volvió a seguir el mismo guion, y con un tiempo de 4 horas, 12 minutos y 51 segundos se volvía a llevar la victoria. Por detrás, la americana Hillary Gerardi (4:14,48) y la rumana Denisa Dragomir (4:27,36) completaban el podio. Oihana Azkorbebeitia fue la mejor entre las representantes de la Euskal Selekzioa, entrando en decima posición con un tiempo de 4:46,17.

La siguiente prueba de la Copa del Mundo, la Zacup Skyrace, se disputará en Pasturo (Italia) el 15 de septiembre sobre un recorrido de 27 kilometros y 2.650 metros de desnivel positivo.

Victoria de Kilian Jornet en Estados Unidos

Kilian Jornet en plena carrera.

Kilian Jornet ha vuelto a ganar la Pikes Peak Marathon siete años después de su única victoria y participación en esta prueba. Una primera posición que tuvo durante toda la carrera el aliciente de sí sería capaz de batir el récord de Matt Carpenter, que se remonta 1993. Al final, el tiempo de Jornet fue de 3:27:29, quedándose a 11 minutos de la marca del estadounidense.

A las 7 de la mañana del domingo, se daba el pistoletazo de salida en Colorado Springs de la 64º edición de está mítica maratón de montaña. Kilian Jornet lideró la carrera desde un buen inicio. Ya en el kilómetro 12,2 en el famoso refugio de montaña Barr Camp, lideraba la prueba con 1:03:56 aventajando con más de 3 minutos a sus perseguidores. Al cabo de 1 hora, Kilian Jornet coronó el pico Pikes, a 4.302 metros de altitud y que da nombre a la prueba. Lo hizo con un tiempo de 2:09:12, el 18º mejor tiempo global de ascenso a esta montaña, a 8 minutos del mejor tiempo de Carpenter en 1993.

«He salido con muchas ganas desde el inicio a pesar de que las piernas no iban ligeras. De todas formas de cardio me he encontrado muy bien y esto me ha permitido coger una ventaja cómoda desde el principio y poder controlar la distancia respecto a Sage y Marc«, comentaba Kilian Jornet.

Por detrás de Jornet llegaron el americano Sage Canaday, con un tiempo de 3h39'05'' y el suizo Marc Lauenstein, tercero en 3h40'31''.

Con esta victoria, y gracias a las primeras posiciones en Sierre Zinal y Zegama, Jornet se sitúa como líder de las Golden Trail World Series a falta de dos pruebas.