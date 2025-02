'Corriendo con lobos', una historia de ultratrail, amistad y superación

Fernando J. Pérez Lunes, 17 de febrero 2025, 20:26 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

«Me resbalé en una fábrica y en ese momento yo no corría, no hacía nada, y con ese resbalón se me partió el peroné por tres sitios y los ligamentos en el lado contrario. Los médicos empezaron a decirme que me olvidara de jugar al fútbol, de correr, y todo eso. Y yo no lo hacía. Y entonces basta que me dijeran que no lo hiciera, pues dije, pues voy a empezar a hacerlo.»

'Corriendo con Lobos' es una emocionante historia de superación personal, amistad con los animales salvajes y amor por la montaña. Fernando, el protagonista de esta historia, es un corredor de montaña especializado en carreras de ultrafondo que ha logrado superar todo tipo de obstáculos a pesar de una lesión que le impedía correr; ha logrado convertirse en un corredor de éxito y ha construido una relación única con 'Amets' e 'Itzal', dos perras de raza lobo checoslovaco, que le acompañan en los entrenamientos y carreras.

Este libro es una combinación de aventura, superación personal y amor por la naturaleza, lectura esencial para cualquier corredor de montaña que busque inspiración y motivación en su propio camino, así como para cualquier amante de la naturaleza interesado en conocer más sobre la relación del ser humano con los animales salvajes.

Fernando Fernández nació en Bilbao en 1972. Es el principal protagonista de esta historia, pero no el único, ya que en sus entrenamientos y carreras siempre está acompañado de sus dos perras, 'Amets e Itzal', lobos checoslovacos. Ha participado en alguna de las más grandes (y largas) ultratrail que existen en el mundo. Puedes seguir sus aventuras en su página de Facebook Corriendo con Lobos. Con esta nueva aventura, Fernando ha decidido dar un paso más, y plasmar en un libro toda esta experiencia vital que le ha llevado a superarse cada día para volver a correr largas distancias en compañía de sus dos perras lobo.

Editorial: Libros.com

Formato: 14x21cm

Encuadernación: Tapa blanda

Páginas: 194

ISBN: 9788419999504

ISBN digital: 9788419999511

Fecha 1ª edición: 2024

PVP: 20€ (papel) 4€ (digital)