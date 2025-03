Los Pou se fusionan con el hielo en los Dolomitas

Iñigo Miñón Miércoles, 19 de marzo 2025, 15:54 | Actualizado 16:03h. Comenta Compartir

Los hermanos Pou no saben estar quietos. «La montaña es nuestra pasión, nuestra manera de vivir», relataban en una entrevista con EL CORREO. Y ... no dudan en cambiar de planes si la naturaleza no les da lo que necesitan. Si esta temporada no hay hielo en los Pirineos, su sed de aventura les lleva a los Dolomitas, donde se citan con cumbres de leyenda. A la región del Sudtirol, una zona que destaca por sus esbeltas agujas rocosas (los llamados 'spigolos') y sus cascadas de hielo.

Caídas de agua que al bajar la temperatura se convierten en estructuras escalables. Y ahí, con la naturalidad de quien sabe que está en su sitio, en su habitual estilo de escalada libre, los vitorianos se calzan los crampones en los pies y los piolets en las manos para desafiar a lo que se conoce como 'hielo de fusión'. Un viaje de quince días para añadir varias de estas cascadas a su particular colección de hitos de escalada. Destacan tres: 'Eigestein' (6-6+/100m), «una especie de secuoya congelada de más de 35 metros totalmente verticales, la columna de hielo más espectacular por la que nos hemos subido nunca»; su vecina 'Movieland' (6+/100 m), «otra columna escalofriante de un montón de metros en el segundo largo»; y 'Crazy Diamond' (M8+/WI5+), una escalada mixta (secciones de roca combinadas con otras de hielo) con 180 metros «vertiginosos y desplomados, una auténtica joya de la dificultad en este estilo». «Dominar la escalada en hielo es de vital importancia para las grandes montañas en las que te vas a encontrar un poco de éste, un poco de roca y también terreno mixto», explican los hermanos Pou, que ya en primavera el año pasado escalaron la pared de Hydneffosen en Noruega, una ruta de 200 metros verticales que «recuerda al muro de la serie Juego de Tronos». Y la aventura no para aquí. Nunca lo hace. La actividad de los escaladores alaveses sigue siendo continua tras un año 2023 frenético en el que lograron culminar su proyecto 'Los 4 Elementos', una ambiciosa aventura que arrancó en 2017 en la Patagonia (aire) y que terminó en la cordillera de de Karakórum (tierra) tras pasar por la selva amazónica (agua) y en la isla africana de Santo Tomé y Príncipe (fuego). Ese logro les sirvió para ser nominados por quinta vez al 'Piolet de Oro', lo que vienen siendo los Oscar del alpinismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión