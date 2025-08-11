El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Vallejo, en el Pilar Sur de 'El Ogro' en 2005. J.V.

20 años de las dos expediciones vascas a 'El Ogro'

El montañero alavés Juan Vallejo recuerda su experiencia en la mítica montaña dos décadas después de un asalto que frustró el mal tiempo

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:25

La dramática peripecia de Doug Scott y Chris Bonnington en 'El Ogro' atrajo la atención de los montañeros sobre una cumbre hasta entonces escondida ... en las entrañas del Karakórum pero lejos del interés que despiertan los muchos gigantes que se elevan en aquel rincón del mundo. Entre esos montañeros estaban dos vascos: Juan Vallejo y Alberto Iñurrategi. Ambos prepararon de forma independiente su asalto a una cima que se escarpa hasta los 7.285 metros. Corría el verano de 2005, justo hace 20 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  5. 5

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  6. 6

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 20 años de las dos expediciones vascas a 'El Ogro'

20 años de las dos expediciones vascas a &#039;El Ogro&#039;