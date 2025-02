El misterio del ganador de los 57 millones de la Primitiva en un pueblo de 6.000 vecinos: «Solo se habla de eso»

Gabriel Cuesta Lunes, 17 de febrero 2025, 16:57 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

«A la hora del vermut había mucho ambiente, todos los vecinos hablaban del mismo tema y cuando pasaban por delante del establecimiento me preguntaban si sé quién es el ganador, pero yo también sigo a la expectativa». Era el tema de conversación durante todo el fin de semana en el pequeño pueblo de Tremp, un municipio de 6.000 habitantes en la provincia de Lleida. Allí el pasado viernes cayó una lluvia de 57 millones con el megabote de la Primitiva. Y allí se siguen preguntando quién de sus vecinos se ha llevado esa jugosa suma de dinero.

El boleto ganador fue sellado en la administración del número 8 de la calle Barcelona, conocida como 'La Ferradura Màgica'. Su propietaria Núria Fuses no tiene respuestas. Sorprendida por la noticia, todavía no sabe cuál es la identidad del nuevo millonario. «Yo también estoy a la espera, igual que los vecinos. Varios habían jugado a la Primitiva y prefirieron no comprobar si su boleto ha sido premiado porque había demasiado ambiente», confesaba al medio Segre. Quizás es un misterio que nunca resuelva, ya que los grandes premios (los que superan los 2.000 euros) se solicitan directamente en una sucursal bancaria directamente. «Lo sabremos pronto, porque una suma tan grande de dinero no se puede esconder fácilmente», deslizaba la alcaldesa de la localidad, Sílvia Romero.

Lógicamente, según explica la regidora, la existencia de un nuevo millonario «ha corrido como la pólvora y ha sido la conversación número uno en el municipio». «No creemos que haya sido un turista porque es temporada baja. Supongo que lo sabremos pronto porque tal cantidad de dinero no será fácil de disimular», remató. Se trata del segundo gran bote de la Primitiva que entrega 'La Ferradura Màgica'. El primero lo despachó en 1999.

El megabote de la Primitiva, con 57 millones de euros, ya tiene dueño. El el sorteo de este sábado 15 de febrero de 2025 se ha saldado con un único acertante en la categoría especial, que se ha llevado toda la cantidad acumulada en este juego. El boleto ha sido sellado en una administración de la localidad de Tremp, en la provincia de Lleida, la misma en la que también otro acertante de primera categoría (seis aciertos), se ha embolsado 470.000 euros. Un premio que fue a parar de igual modo a Madrid y a la localidad asturiana de Cangas de Onís.

Resultados de la Primitiva del sábado 15 de febrero de 2025. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 02, 12, 21, 29, 37 y 44. El complementario ha sido el número 23 y el reintegro el 0. Combinación ganadora de El Joker: 9 789 268. La Primitiva es uno de los sorteos con más aceptación de España. Loterías y Apuestas del Estado lo celebrada cada lunes, jueves y sábado. El apostante debe seleccionar seis números, del 1 al 49. Puede ser de forma manual o de forma aleatoria. Cada apuesta cuesta un euro.