El método legal para evitar pagar el impuesto del 20% en los premios de la Lotería de Navidad Hacienda se lleva ese porcentaje cuando se superan los 40.000 euros, cantidad que queda exenta

G. C. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:57 | Actualizado 17:05h.

Hacienda siempre gana en la Lotería de Navidad. El fisco se queda con un 20% de los premios superiores a 40.000 euros. La normativa indica que se aplica ese gravamen a toda cuantía que excede esa cifra. Un ejemplo. A quien le toque un premio del Gordo. De los 400.000 euros dotados por décimo, la administración tributaria se embolsa 72.000 euros. El resto, los 328.000 euros 'limpios'.

La retención tiene lugar de forma automática a la hora de cobrar el premio. De esta manera, el ganador recibe el premio con los impuestos aplicados. Eso sí, hay que tener en cuenta que en los décimos compartidos, el gravamen se distribuye proporcionalmente entre los participantes, por lo que tributarán según el porcentaje que les corresponde.

Hay un método legal que está ganando popularidad para reducir el impacto en nuestro bolsillo de estos impuestos. Se trata de la contratación de seguros específicos para los décimos, de tal forma que se garantiza maximizar las ganancias al garantizar la aseguradora el importe íntegro del premio, incluso el retenido por Hacienda. Suelen rondar los 3 euros por décimo aquellos que ofrecen la posibilidad de recuperar ese 20% retenido por el fisco, cantidad que compensará la compañía. La ganancia para la aseguradora se produce en el caso de que el décimo no resulte ganador.

De lo que no exime este seguro es el de declarar el premio en la declaración de la renta del próximo año. En estos casos, el importe adicional obtenido tributará (en el otro queda exento) como una ganancia patrimonial. Aun así, será más ventajoso.

Retenciones

El fisco se suele quedar con el 20%. No es un porcentaje específico para la Lotería de Navidad, ni mucho menos. Es lo que se aplica a todo premio que exceda los 40.000 euros. En los concursos de la televisión, la Bonoloto, el Euromillones... En el caso del Gordo, entonces, cada cantidad agraciada del décimo tributará por 360.000 euros (quedan exentos los primeros 40.000 euros), ya que Hacienda se queda con el 20% de esta cantidad (72.000 euros). El ganador se embolsará 328.000 euros.

En el caso de cada décimo del segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos. Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los afortunados con un décimo tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.