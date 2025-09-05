Un lotero sorprende al desvelar cuánto gana por cada décimo de Lotería de Navidad: «El resto va al Estado» José Pastor regenta una administraciones y ha explicado en redes sociales los detalles de su negocio

G. C. Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:26 Compartir

Más de uno se habrá hecho esa pregunta. ¿Cuánto ingresa una administración por cada décimo de Lotería de Navidad que venden? Ahora, el lotero José Pastor ha desvelado ese dato sobre el que revoloteaba cierta incertidumbre. «De cada boleto de Navidad que cuesta 20 euros, el lotero solo ingresa 90 céntimos», explicaba en su aparición en el canal de YouTube de Adrián G. Martín. ¿Y qué pasa con el resto del dinero? «El resto, 19,10 euros, va directamente al Estado».

Esa cifra responde a la comisión aplicada por la venta, de un 4,5% sobre los 20 euros de cada décimo. Para otros juegos como Primitiva, Bonoloto o Euromillones ese porcentaje es de un 5,9%. También se establece un umbral de pago de premios al 2,5% hasta 310.000 euros.

Recalca al mismo tiempo que las administraciones no perciben nada por entregar premios millonarios. «Ni un euro de comisión extra. Solo te queda la satisfacción de haberlo vendido y la publicidad que atrae a nuevos clientes». En cuanto a las retenciones de Hacienda, recuerda que los primeros 40.000 euros de los premios están exentos, pero a partir de esa cantidad Hacienda aplica un 20% a la cifra restante.

También desarma el la idea de que los loteros se hacen de oro si su administración da un número premiado. Explica que su facturación real se basa en comisiones y no en el volumen de ventas. «Una administración pequeña puede rondar los 90.000 euros al año. Si tienes dos trabajadores puedes llegar a 140.000 o 150.000, y a partir de ahí ya hablamos de negocios más grandes con tres o cuatro empleados».

De hecho, Pastor ha explicado que abrir una administración no es sencillo ni barato. Al menos hace falta una inversión inicial de 50.000 euros y una licencia cuyo traspaso puede alcanzar los 450.000 euros, dependiendo de la facturación. Además, entre los requisitos figuran no tener antecedentes penales, residir en España y disponer de un local con nivel de seguridad 3, lo que obliga a instalar cristales blindados, cámaras de vigilancia y sistemas de alarma homologados. «Si no tienes el local en propiedad, con todos los gastos actuales es prácticamente inviable». El futuro, a su parecer, camina hacia los puntos de venta mixtos, como bares o estancos, para así diversificar negocios. «Hoy no vemos las administraciones como un negocio boyante. No tenemos apoyo del Gobierno y no hay asociaciones fuertes que defiendan nuestros intereses».