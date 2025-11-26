Un ingeniero aeronáutico echa cuentas y muestra la probabilidad de ganar dinero en la Lotería de Navidad David Gozalo ha explicado a sus seguidores cómo se calculan las opciones de llevarse un pellizco el próximo 22 de diciembre

Los números a veces desinflan la ilusión que a bombo y platillo emana la clásica Lotería de Navidad. No por ser el más tradicional necesariamente significa que haya más opciones de llevarse una alegría en forma de lluvia de billetes. Al menos, esa es la realidad que desnudan los cálculos de David Gozalo, un ingeniero aeronáutico que lleva a las mátemáticas a la práctica en su canal de Youtube.

En su análisis explica el funcionamiento del sorteo para respaldas sus conclusiones. Hay dos bombos, el que contiene los 100.000 números y el que contiene los 1.807 premios diferentes que se asignarán. Tiene en cuenta los grandes premios, la pedrea y los premios indirectos como aproximaciones, terminaciones, reintegros... «Vamos a calcular la probabilidad de que te toque algo, por muy pequeña cantidad que sea», adelanta.

Sus cuentas son claras. Analiza juntos el Gordo, segundo y tercer premio. «Cualquiera de los 100.000 números puede ser y solo hay un número premiado entre todos», explica el ingeniero. Es uno entre 100.000. Es decir, 0,001% para cada uno. Es muy difícil, pero más factible frente al Euromillones, que tiene 139.838.160 combinaciones y la probabilidad de 0,0000007% de llevarse el bote. «El cuarto tiene la salvedad que se entregan dos». Entonces, es de dos entre 100.000 (0,002%). Lo mismo se aplica a los ocho quintos premios (0,008%). La pedrea sería el número restante de premios, 1.794 en total, entre los 100.000 posibles (1,794%). «Son los casos más básicos», expone.

Las aproximaciones, los números anterior y posterior al Gordo, tienen una probabilidad de 0,002% al ser dos posibles números premiados. En las centenas, acertar los tres últimos números, se sitúa en 0,0495%. En las terminaciones, 2,997%. Y en el reintegro, 9,999%.

«La probabilidad de ganar algo es sumar absolutamente todos los premios y dividirlo entre 100.000». Eso significa dividir 15.304 entre 100.000. Supone un 15,304%. Si se quita el reintegro, ganar algo más que simplemente recuperar la inversión, disminuye a un 5,305%.

El sorteo deja algunos datos curiosos desde su primera edición en 1812. Hay solo dos números que han sido dos veces el Gordo: el 15.640 (en 1956 y 1978) y el 20.297 (en 1903 y 2006). Las matemáticas desmantelan la creencia de que hay números feos. Todos son iguales ante la ley de la estadística. El número más bajo en la historia de la Lotería de Navidad fue el 00.523, que salió en 1828, y el más alto en 2021: el 86.148.