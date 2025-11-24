Guía para compartir los décimos de la Lotería de Navidad de forma segura por Bizum y WhatsApp Las herramientas digitales son cada vez más utilizadas para los décimos comunes del tradicional sorteo

Es habitual compartir los décimos en el sorteo de la Lotería de Navidad. Y con la llegada de las nuevas tecnologías, el WhatsApp y el Bizum han entrado en juego para repartir las ganancias de los posibles premios.

A finales de 2024, según la compañía de electrónica de consumo española SPC, más de 28,2 millones de personas podían utilizar Bizum como herramienta para enviar dinero a amigos y familiares. Se registraron más de 100 millones de operaciones mensuales a través de este servicio, muchos de ellos con motivo del sorteo. Otra práctica habitual es compartir una fotografía del décimo por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

Hay que tener en cuenta ciertos aspectos para hacer uso de estas herramientas digitales sin caer en errores o fraudes. Tal y como explica SPC, hay que tener clara la cantidad aportada y especificarlo junto al número del décimo en el concepto del pago por Bizum. Así, no será un movimiento más y quedará en el historial registrada su participación. También es buena idea guardar el comprobante digital del décimo. Basta con una captura de pantalla del justificante y enviarlo por mensajería a todos los que lo comparten.

Entre otros detalles, es importante verificar el número de teléfono destinatario antes del envío del dinero. También es posible que el comprador del décimo pida el dinero al resto para que lo acepten en sus 'apps', impidiendo caer en este error. Asimismo, es recomendable plasmar las condiciones por escrito en un documento informal que plasme datos como el nombre de cada participante, la cantidad abonada, el número del décimo, la fecha de pago... Es la mejor garantía frente a posibles dudas o reclamaciones posteriores si el número resulta ganador.

Conexiones

Otra cuestión a tener en cuenta son las conexiones donde llevar a cabo los pagos. Es preferible evitar redes WiFi vulnerables, como es el caso de las públicas, ya que en muchos casos pueden conllevar complicaciones en materia de seguridad. A poder ser, mejor una conexión privada. Hay que tener cuidado y rechazar solicitudes de pago no esperadas. Es la práctica del 'Bizum inverso', una estafa de la que alerta el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Siempre hay que verificar la identidad.

¿Y si toca? A la hora de cobrar el décimo, puede utilizarse de nuevo el Bizum. Con las mismas precauciones que cuando se paga el décimo. Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería o mediante el móvil a través de un código QR que genera la aplicación del propio banco.

Los décimos adquiridos online se cobran de forma automática en la cuenta del usuario, ya descontados los impuestos correspondientes cuando se superan los 2.000 euros. Eso sí, los décimos físicos deben cobrarse en una entidad bancaria autorizada por la SELAE. Luego tocará hacer cuentas entre los ganadores con los métodos explicados en los anteriores párrafos.