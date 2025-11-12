La familia que ganó El Gordo de la Lotería y se arruinó Tamara cuenta que su padre y su abuelo se embolsaron 600.000 euros

El 22 de diciembre de 2010 fue uno de los días más felices de Tamara y su familia. Su padre y su abuelo habían comprado cada uno un décimo en el bar del pueblo que había sido agraciado con El Gordo de la Lotería de Navidad. Se embolsaron en total 600.000 euros.

Un premio que, como muchos dicen, sirve para «tapar agujeros». La suma de dinero les permitió reformar la casa y a su padre abrir un bar. Sin embargo, no tuvieron suerte con el nuevo negocio. «Hubo temporadas que estuvo llenísimo, pero porque la gente tenía dinero», ha contado Tamara en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Pero con el paso del tiempo, esta joven afirma que «la gente dejó de tener dinero». Entonces llegaron los problemas. Su padre tuvo que echar la persiana del bar en 2016 y asumir las deudas que le quedaron. El hombre, ya sin el negocio, volvió a trabajar en la obra.

Tamara cuenta que su padre se gastó el premio íntegro en el bar y su abuelo, en viajes, algunos arreglos familiares y un reparto entre los nietos. Una gestión que a día de hoy ambos lamentan.