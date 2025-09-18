Las dos novedades para la Lotería de Navidad 2025 que aumentarán los premios entregados El sorteo del próximo 22 de diciembre incluye dos diferencias con respecto al 2024

Novedades para la Lotería de Navidad 2025. En esta ocasión, el sorteo que se celebra cada 22 de diciembre caerá de lunes. Es entonces cuando los niños de Sal Ildefonso volverán a cantar las bolas y repartir suerte en forma de El Gordo y otros décimos premiados.

Los décimos están a la venta desde el pasado 30 de junio. Son muchos los jugadores que aprovechan las vacaciones de verano para coger algún que otro número en las administraciones de su destino estacional. Este año trae algunas novedades, aunque los aspectos esenciales se mantienen. La fecha, el premio de El Gordo, el precio a 20 euros por décimo... Eso sí, hay dos novedades.

El primer cambio tiene que ver con el número de series del sorteo. Constará de 198 series de 100.000 numeros, una cifra que un año antes fue de cinco series menos. Eso significa que también crece la cantidad de premios a otorgar. Serán en total 2.772 millones de euros en premio frente a los 2.702 de 2024.

-El Gordo: cada serie está dotada con 4 millones de euros, lo que supone 400.000 euros por décimo. Los primeros 40.000 euros están libres de impuestos. Hacienda aplica un gravamen del 20% al resto, a los 360.000 euros restantes, por lo que el fisco se queda con 72.000 euros de cada décimo y el ganador, con 328.000 euros.

-Segundo premio: son 125.000 euros para cada décimo. Hacienda se embolsa 17.000 euros y el ganador, 108.000 euros.

-Tercer premio: 50.000 euros al décimo. El fisco se queda con 2.000 euros y el ganador consigue 48.000 euros.

Dos cuartos premios: dotados con 20.000 euros al décimo .

Ocho quintos premios: con 6.000 euros para cada décimo ganador.