Sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional del sábado: todos los grandes premios y horario

Hoy sábado 6 de septiembre de 2025, a partir de las 13:30 podrás consultar cuáles han sido los numeros premiados en el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional, online.

La emisión consta de diez series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros. En juego habrá un primer premio de 1,5 millones de euros por serie, entre otros.

Premios Lotería Nacional del sábado

- Primer premio: 1.500.000 euros por serie. por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 150.000 euros al décimo.

- Segundo Premio: 300.000 euros por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 30.000 euros al décimo.

- Tercer Premio: 150.000 euros por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 15.000 euros al décimo.

- Doce premios adicionales: 75.000 euros por serie cada uno. Son 7.500 euros por décimo.

- Cuatro extracciones de 4 cifras: cuarenta premios de 3.750 euros por serie.

- Once extracciones de 3 cifras: 1.100 premios de 750 euros por serie.

- Cinco extracciones de 2 cifras: 5.000 premios de 300 euros por serie.

- 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 21.000 euros a la serie.

- 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 12.000 euros a la serie.

- 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio: 6.225 euros a la serie.

Dos 'gordos' en Bilbao en una semana

El primer premio de la Lotería Nacional de el sábado 8 de junio de 2024 fue el segundo que cae en Bilbao en una semana. El jueves anterior, el décimo 00346 se vendió en la administración número 16 de Bidebarrieta. El despacho repartió un total de 600.000 euros en el sorteo. Vendió 20 décimos del primer premio, el 00346. Cada uno, dotado con 30.000 euros.

Se le conoce como 'La Fuente de los sueños', pero bien podría llamarse el 'despacho de lotería de los ceros'. La Lotería Bidebarrieta es una de las administraciones con más solera de Bilbao y acumula un amplio historial de premios, que en la actualidad sigue engordando. Y de una forma muy peculiar: acaba de batir el récord nacional de números premiados con ceros.

Lluvia de millones en Barakaldo

Ampliar Ibai Fernández, dueño de la administración de Lutxana. Jordi Alemany

Lutxana sonó a alegría un sábado de abril de 2024. Justo el fin de semana en el que el barrio baracaldés inició sus fiestas, su administración de lotería repartía más de cinco millones de euros entre su listado de clientes habituales. Lo hizo con el 84.501. El número es exclusivo del local fabril desde 1996, cuando unió este sorteo a los otros que ya atendía de Primitiva y Bonoloto. La suerte cayó de forma casi completa en el municipio. «Hemos vendido prácticamente todos los boletos. Nos habrán sobrado unos seis décimos. No podemos estar más contentos», destacó Ibai Fernández desde la propia administración, poco después de que se revelara el décimo ganador.

La app que devuelve los impuestos de los premios de lotería

Sorteos de Lotería Nacional

- Sorteo del jueves: Es el más común de todos. Se celebra todos los jueves y tiene un premio especial de 1,2 millones de euros a un único décimo. El resto de primeros premios se llevan 300.000 euros.

- Sorteo del sábado: Su actividad también es anual aunque se susende entre el sorteo extraordinario de Navidad y el sorteo de El Niño. Hay varias modalidades:

- Sorteo lotería Nacional sábado: Es el más común de todos. 3 millones de euros a un único décimo.

- Sorteo Especial: Su periodo es mensual. Todos los meses se celebra un sábado este sorte con premio de 1 millón de euros a la serie, 100.000 euros el décimo.

- Sorteo Extraordinario de El Niño: Se celebra cada 6 de enero y ofrece un Primer Premio de 200.000€ al décimo.

- Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso: tiene lugar el primer sábado del mes de julio y el primer premio son 200.000€ el décimo.

- Sorteo Extraordinario de Navidad: El más popular, se celebra cada 22 de diciembre y El Gordo son 400.000€ al décimo.

¿Cómo cobrar la Lotería Nacional?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros, una cantidad que queda exenta en premios mayores. Es decir, a partir de 40.001 euros, Hacienda retendrá un 20% del resto del cobro.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.