¿Por qué hay este domingo 12 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?: a qué hora es y cuánto te puede tocar La razón se debe a la celebración del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad

Silvia Osorio Sábado, 11 de octubre 2025 | Actualizado 12/10/2025 10:25h. Compartir

El tradicional sorteo de la Lotería Nacional de todos los sábados se traslada a este domingo 12 de octubre de 2025 por la celebración del Día de la Hispanidad. Como es habitual, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) pone en juego el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad, de forma que el previsto para el sábado 11 de octubre quedó suspendido.

Este es el motivo por el que este no hubo sorteo. Se sustituye por el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad, que tendrá lugar a las 21.00 horas de este domingo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Se pondrán en juego 105 millones de euros, entre ellos un Premio Especial de 15 millones de euros. El primer premio está dotado con 1,3 millones de euros a la serie (130.000 al décimo), mientras que el segundo se va a los 250.000 euros a la serie, 25.000 euros por décimo. A estos se unen premios a las aproximaciones (números anterior y posterior a los dos primeros premios), a las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras; a las centenas y a los reintegros. El sábado 18 de octubre se volverá a celebrar el sorteo de la Lotería Nacional, a las 13.00 horas.