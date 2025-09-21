El Sueldazo de la ONCE del domingo: resultados del 21 de septiembre Comprueba los números premiados y el primer precio del sorteo del 21 de septiembre de 2025

Conoce el número ganador en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 21 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas, online. También te informaremos de cual ha sido el número de La Paga y la combinación ganadora en el sorteo del Super 11 de la ONCE.

El Sueldazo de la ONCE es un sorteo que se celebra cada sábado y domingo y que pone en juego un premio de 300.000 euros al contado, además de 5.000 euros al mes durante veinte años al cupón con las 5 cifras y serie del número ganador.

Premios Sueldazo

1 premio de 300.000 € más 5.000 € al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie del número ganador (1ª extracción).

54 premios de 20.000 € a las 5 cifras del número ganador.

495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.

4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.

49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.

495.000 premios de 2 € a la última cifra.

4 premios de 2.000 € al mes durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

Premio del cupón de la ONCE en Ondarroa

Ampliar La vendedora del cupón de la ONCE en Ondarroa y Abadiño, Maritza Ruiz. M. R.

El sorteo de la ONCE volvió a sonreír en octubre de 2023 a Ondarroa y Abadiño de la mano de la vendedora Maritza Ruiz Piña, que ha repartido 400.000 euros a través de diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno de ellos en el sorteo celebrado el 20 de octubre. Esta es la segunda vez en poco tiempo que Ruiz lleva la suerte a ambas localidades ya que el pasado 4 de septiembre repartió otros 815.000 euros con el cupón diario.

Otro ganador en Erandio

Ampliar

El Cupón Diario de la ONCE dejó en enero en Erandio un premio de 35.000 euros en un único boleto premiado. El vendedor Emilio Alberto López García es quien llevó la suerte a la localidad vizcaína que vendió en algunos de sus puntos de venta en el municipio, situados en calle Tartanga, número 2; calle Consulado de Bilbao, número 13; y Avenida Madaripe, número 7.

¿Cómo cobrar la ONCE?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.

Juegos Once

Los juegos de la ONCE nacieron en 1938. La experiencia y rigor de la ONCE en el mundo del juego han sido avalados, en el año 2006, con la obtención del certificado de seguridad que emite la WLA (Organización Mundial de Loterías).

JuegosONCE es la Web oficial de juegos de la ONCE y, por lo tanto, la única Web autorizada para comercializar los productos de juego de la ONCE.

En JuegosONCE puedes participar y ganar con las diferentes modalidades de juego de la ONCE y además contribuir a una gran labor social. La misión de la ONCE es hacer realidad los sueños de miles de personas con discapacidad. El dinero recaudado va para fomentar el empleo, educación, acceso a tecnologías y multitud de servicios que facilitan su día a día.

