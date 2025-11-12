El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El fallo en las máquinas de los vendedores de la ONCE que afectó a toda España

Un día en el que no pudieron imprimir cupones en sus dispositivos

Bruno Vergara

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:53

Las máquinas de los vendedores de la ONCE sufrieron fallos generalizados en toda España desde este martes. Unos problemas que impidieron a los clientes comprar cupones a través de estos dispositivos hasta la tarde de este miércoles. Una incidencia que se ha producido por «un fallo en el sistema de comunicaciones», ha explicado el jefe de operaciones de la entidad.

Las terminales de los vendedores están desarrolladas con Telefónica, que durante un día han tenido problemas de conexión, por lo que los trabajadores de la ONCE «no podían conectarse» al sistema. «Ha sido un problema ajeno a nosotros», afirman desde este organismo público.

Unos fallos que han impedido la venta de cupones que se debían imprimir al momento. Por el momento, desde la ONCE no pueden contabilizar los ingresos que no se han realizado a través de esta vía, si bien, indican, que serán «mínimas» las pérdidas.

La incidencia ha afectado a nivel nacional, si bien en una misma ciudad, algunos vendedores sí tenían conexión a sus máquinas de venta.

