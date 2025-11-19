El Cupón de la ONCE del miércoles: comprobar resultados del 19 de noviembre Consulta el número premiado en el sorteo de la ONCE de hoy 19 de noviembre de 2025, online

En el sorteo del cupón diario de la ONCE de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025, ha resultado premiado el siguiente número: 22670 y la serie 040.

Reintegro a la primera cifra: 2. Reintegro a la última cifra: 0.

En el Super 11 de la ONCE ha sido premiada la siguiente serie:

Sorteo 5: 6, 9, 14, 16, 21, 26, 28, 31, 37, 38, 48, 52, 60, 63, 67, 72, 74, 78, 81, 84.

Sorteo 4: 6, 7, 9, 13, 17, 24, 29, 35, 37, 44, 59, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 85.

Sorteo 3: 10, 16, 18, 24, 25, 33, 34, 40, 42, 45, 53, 57, 61, 62, 71, 72, 73, 76, 79, 85.

Sorteo 2: 3, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 31, 38, 39, 53, 55, 63, 66, 73, 76, 82, 85.

Sorteo 1: 1, 2, 9, 12, 18, 28, 29, 32, 33, 35, 41, 44, 47, 51, 53, 54, 69, 71, 75, 78.

El Cupón Diario de la ONCE brinda un premio de 500.000 euros al número más la serie en el primer premio y otros 49 pellizcos de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos. Hoy de nuevo la ONCE ha vuelto a repartir miles de premios por todo el territorio nacional.

Premios al cupón diario de la ONCE

1 premio de 500.000 € a las 5 cifras y serie.

49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

450 premios de 250 € a las 4 últimas cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 primeras cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 últimas cifras.

45.000 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

44.550 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

405.000 premios de 2 € a la última cifra.

¿Cómo cobrar la ONCE?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.

Juegos Once

Los juegos de la ONCE nacieron en 1938. La experiencia y rigor de la ONCE en el mundo del juego han sido avalados, en el año 2006, con la obtención del certificado de seguridad que emite la WLA (Organización Mundial de Loterías).

JuegosONCE es la Web oficial de juegos de la ONCE y, por lo tanto, la única Web autorizada para comercializar los productos de juego de la ONCE.

En JuegosONCE puedes participar y ganar con las diferentes modalidades de juego de la ONCE y además contribuir a una gran labor social. La misión de la ONCE es hacer realidad los sueños de miles de personas con discapacidad. El dinero recaudado va para fomentar el empleo, educación, acceso a tecnologías y multitud de servicios que facilitan su día a día.

