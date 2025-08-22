El número 'maldito' que dejó sin los 250 millones del Euromillones a un vecino de un pueblo de España El jugador se quedó sin el histórico bote, pero se llevó un importante 'consuelo' de 270.000 euros

Un jugoso premio de Euromillones de 270.000 euros alegra a cualquiera, pero sabe un poquito peor cuando, por tan solo un maldito número, uno no se lleva un bote de 250 millones de euros. Eso le ha pasado el martes a un jugador que selló su boleto en el municipio valenciano de Guadassuar. Y como a él, a otros seis apostantes repartidos por Europa. La suerte máxima le sonrió a un jugador de Francia, que se llevó así el premio más alto de la historia del sorteo.

Resulta que este jugador de este pequeño municipio de menos de 6.000 vecinos selló su boleto en la administración del número 56 de la Gran Vía, un local que también es un estanco. Para conseguir el ansiado bote era necesario hacer pleno: los cinco números de la combinación ganadora y las dos cifras de las estrellas. Fue una de estas últimas en las que falló el apostante. Se quedó con la miel en los labios, pero se llevó un importante consuelo de 270.000 euros como acertante de segunda categoría. Nada mal, pero lejos de los 250 millones de bote que fueron a parar a Francia.

El sorteo de Euromillones del martes 19 de agosto de 2025 arrojó una combinación ganadora con el 24, 31, 34, 41 y 43. Estrellas 08 y 06. Cada martes y viernes, a través de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo de Euromillones da la oportunidad a los jugadores en Europa de hacerse millonarios. Para ello, necesitan acertar los cinco números de la combinación ganadora y la cifra de las dos estrellas. También el sorteo de El Millón da la oportunidad de ganar un millón de euros si coincide la combinación de cifras y letras con la del boleto jugado.

Premios Euromillones

En Euromillones se destina el 50% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 5 números y las 2 estrellas.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números y 1 estrella.

3ª Categoría: si se aciertan sólo los 5 números.

4ª Categoría: si se aciertan 4 números y las 2 estrellas.

5ª Categoría: si se aciertan 4 números y 1 estrella.

6ª Categoría: si se aciertan 4 números.

7ª Categoría: si se aciertan 3 números y las 2 estrellas.

8ª Categoría: si se aciertan 2 números y las 2 estrellas.

9ª Categoría: si se aciertan 3 números y 1 estrellas.

10ª Categoría: si se aciertan 3 números.

11ª Categoría: si se acierta 1 número y las 2 estrellas.

12ª Categoría: si se aciertan 2 números y 1 estrella.

13ª Categoría: si se aciertan 2 números.