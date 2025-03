El ganador del Euromillones perderá el bote de 52,5 millones si no lo reclama antes de tres meses El sorteo del viernes 28 de marzo ha rociado con un suculento premio a un único acertante de primera categoría

Gabriel Cuesta Sábado, 1 de marzo 2025, 17:27

El afortunado ganador del bote de 52,5 millones del Euromillones tiene que andarse con ojo si no quiere perder esa ingente lluvia de euros. No es la primera vez que más de un despistado no se da cuenta de que ha sellado la combinación ganadora y el despiste le juega una mala pasada. Sobre todo, porque los organismos de lotería marcan una fecha límite en el calendario para poder reclamar el dinero. Y los plazos varían dependiendo de cada país.

Ese gran premio fue a parar el pasado viernes a Bélgica, un estado en el que el homónimo de Loterías y Apuestas del Estado deja el mismo margen que en España: noventa días naturales. Por tanto, la fecha límite se fija en el jueves 29 de mayo. Regla que se repite también en otros países como Irlanda o Portugal. Otros como Francia o Luxemburgo reducen los plazos hasta los 60, mientras que otro caso contrario se vive en Austria, con un margen de tres años para los ganadores.

Un punto algo intermedio es el de Inglaterra. Allí la National Lottery permite hasta seis meses de margen (180 días naturales) para solicitar el ingreso. Por ejemplo, allí, a fecha 12 de febrero, quedan pendientes de reclamar nueve grandes premios, tres de ellos de más de un millón de libras.

Resultados del sorteo de Euromillones del viernes 28 de febrero de 2025 para comprobar online si tienes premio. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 07, 16, 31, 43 y 46. Estrellas 05 y 09. Combinación ganadora de El Millón: LSS92912.

Cada martes y viernes, a través de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo de Euromillones da la oportunidad a los jugadores en Europa de hacerse millonarios. Para ello, necesitan acertar los cinco números de la combinación ganadora y la cifra de las dos estrellas. También el sorteo de El Millón da la oportunidad de ganar un millón de euros si coincide la combinación de cifras y letras con la del boleto jugado.